Der erste Punkt: Ein Fünkchen Hoffnung für Schalke 04

Essen. Schalke 04 hat nicht schon wieder verloren. Das Unentschieden gegen Union Berlin ist aber noch lange kein Befreiungsschlag. Ein Kommentar.

Diese Gesichter. Frederik Rönnow schüttelte den Kopf, Nabil Bentaleb senkte ihn, Salif Sané schien schreien zu wollen. Marvin Friedrich, ausgerechnet der in der Knappenschmiede ausgebildete Verteidiger, hatte Union Berlin in Führung geköpft, und was die Schalker Spieler in dem Moment fühlten und dachten, war ihnen anzusehen: Immer das Gleiche – was machen wir jetzt bloß?