Essen. Der BVB spielt gegen Schalke an einem Samstag im März. In der Bundesliga wurden die Spieltage 22 bis 28 angesetzt. Alle Termine.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der BVB empfängt Schalke nur drei Tage nach Paris-Spiel zum Derby

Die Fußball-Bundesliga hat die Termine für die Spieltage 22 bis 28 bekanntgegeben. Bis Anfang April wissen die 18 Teams nun, wann die Spiele stattfinden. In diesen Zeitraum fällt auch das Revierderby. Der BVB empfängt Schalke 04. Und zwar am Samstag, den 14. März um 15:30 Uhr. Es wird deswegen eine spektakuläre Woche für den BVB. Denn am Mittwoch zuvor gastiert Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris St. Germain mit dem ehemaligen BVB-Tainer Thomas Tuchel. Dann kommt Schalke.

Die Bundesliga-Termine mit den Spielen des FC Schalke und des BVB:

22. Spieltag

Freitag, 14. Februar, 2020, 20:30 Uhr



Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Samstag, 15. Februar, 15:30 Uhr

RB Leipzig - SV Werder Bremen

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - SC Freiburg

SC Paderborn - Hertha BSC

1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr)

Sonntag, 16. Februar, 15:30 Uhr

1. FC Köln - FC Bayern München

1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 (18 Uhr)

23. Spieltag

Freitag, 21. Februar, 2020, 20:30 Uhr

FC Bayern München - SC Paderborn

Samstag, 22. Februar, 15:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim

SV Werder Bremen - Borussia Dortmund

Hertha BSC - 1. FC Köln

SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf

FC Schalke 04 - RB Leipzig (18:30 Uhr)

Sonntag, 23. Februar, 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg

VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 (18 Uhr)

Montag, 24. Februar, 20:30 Uhr

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin

24. Spieltag

Freitag, 28. Februar, 20:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

Samstag, 29. Februar, 2020, 15:30 Uhr



Borussia Dortmund - SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München

1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln - FC Schalke 04 (18:30 Uhr)

Sonntag, 1. März, 13:30 Uhr

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (15:30 Uhr)

SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (18 Uhr)

25. Spieltag

Freitag, 6. März, 20:30 Uhr

SC Paderborn 07 - 1. FC Köln

Samstag, 7. März, 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Hertha BSC SV - Werder Bremen

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin

FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (18:30 Uhr)

Sonntag, 8. März, 15:30 Uhr

FC Bayern München - FC Augsburg

1. FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (18 Uhr)

26. Spieltag

Freitag, 13. März, 20:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

Samstag, 14. März, 15.:30 Uhr

Borussia Dortmund - FC Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC

1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin - FC Bayern München (18:30 Uhr)

Sonntag, 15. März, 15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (18 Uhr)

Montag, 16. März, 20:30 Uhr

SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen

27. Spieltag

Freitag, 20. März, 20:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig

Samstag, 21. März, 15:30 Uhr



SC Freiburg - SV Werder Bremen

FC Schalke 04 - FC Augsburg

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf

SC Paderborn 07 - TSG 1899 Hoffenheim

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin (18:30 Uhr)

Sonntag, 22. März, 13:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr)

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund (18 Uhr)

28. Spieltag

Freitag, 3. April, 20:30 Uhr

SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Samstag, 4. April, 15:30 Uhr

RB Leipzig - Hertha BSC

Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln

FC Augsburg - SC Paderborn

1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - FC Bayern München (18:30 Uhr)

Sonntag, 5. April, 15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 (18 Uhr)