Das sagt Schalke-Trainer Reis über Ouwejan und Kozuki

Schalke-Trainer Thomas Reis am Mikrofon.

Gelsenkirchen. Für Schalke geht es im Abstiegskampf am Samstag in Augsburg weiter. S04-Trainer Thomas Reis sprach bei der PK am Donnerstag auch die Verletzten.

12.50 Uhr: Die Pressekonferenz ist nun beendet. Die wichtigsten Aussagen gibt es hier zum Nachlesen.

12:49 Uhr: Reis spielt zwei Tage vor einem Spiel meistens 11 gegen 11, um den Gegner zu simulieren. "Wenn du meinst, du musst hinten raus spielen wie Real Madrid und dadurch Gegentore fängst, bin ich komplett unzufrieden."

12.46 Uhr: Reis ärgert sich: "Wenn man heute das Training gesehen hat, das war unterdirdisch. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Dieses Training war hilfreich, um nicht zufrieden zu sein. Für mich war es nicht zufriedenstellend."

12.44 Uhr: Reis über seinen Kapuzenpulli: "Ich werde diesen Hoodie so lange tragen, bis wir mal nicht punkten."

12.42 Uhr: Reis bestätigt, dass die Operation am Sprunggelenk für Soichiro Kozuki wahrscheinlich das Saison-Aus bedeutet.

12.39 Uhr: "Die Augsburger spielen - ähnlich wie wir - Mann gegen Mann, und wollen dem Gegner dem Spaß am Fußball nehmen. Sie können Ausfälle gut kompensieren, weil sie gut als Mannschaft auftreten."

12.38 Uhr: "Wir haben die Möglichkeit, in der Tabelle zu klettern. Das wollen wir ausnutzen. Wir wollen drei Punkte holen."

12.36 Uhr: Reis über die Partie Augsburg: "Es wird wahrscheinlich ein ekliges Spiel. Wir müssen dagegenhalten."

12.35 Uhr: Reis über Thomas Ouwejan, der ins Training zurückgekehrt ist: "Im Moment ist mir das etwas zu früh, aber er ist schmerzfrei."

12.35 Uhr: Reis zum Personal: "Marcin Kaminski hat einen Hexenschuss und konnte bisher nicht trainieren. Er wird wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen."

12.34 Uhr: Thomas Reis hat auf dem Podium Platz genommen.

Der FC Schalke 04 schöpft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga neue Hoffnung. Nach dem 2:2 im Derby gegen Borussia Dortmund sind die Königsblauen zwar noch Vorletzter, aber punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang. Der Tabellen-15. Hertha BSC hat nur einen Zähler mehr als Schalke auf dem Konto.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss das in der Rückrunde noch ungeschlagene Team von Thomas Reis beim FC Augsburg antreten. An diesem Donnerstag spricht der Schalke-Trainer über das nächste Spiel. Wir begleiten die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04