Schalke: Tim Skarke begeistert S04-Fans - über 70.000 Stimmen

Gelsenkirchen. Im Saisonfinale motiviert jede gute Nachricht: Tim Skarke ist der 30. Schalker, der ein "Tor des Monats" erzielt. Er bekam über 70.000 Stimmen.

Der FC Schalke 04 kann momentan jeden Mutmacher gebrauchen. Die Königsblauen stehen vor dem großen Saisonfinale auf einem direkten Abstiegsplatz, aber der Glaube an den Klassenerhalt ist noch immer da. Da kann jede gute Nachricht zusätzlich motivieren. So wie diese: Tim Skarkes Treffer zum 1:0 gegen Hertha BSC wurde zum „Tor des Monats“ im April gewählt. Sein Sololauf mit sattem Abschluss unter die Latte bekam in der Abstimmung der ARD-Sportschau über 70.000 Stimmen.

Tim Skarke vom FC Schalke 04 gewinnt das Tor des Monats April. Sein Sololauf mit sattem Abschluss unter die Latte bekommt über 70.000 Stimmen. https://t.co/CL805d4wUH #TordesMonats — Sportschau (@sportschau) May 20, 2023

Skarkes Treffer ist das bereits 30. Tor des Monats eines Schalker Spielers seit Beginn des Wettbewerbs 1971. In der ewigen Tabelle belegen die Schalker damit Rang 5. Das erste Tor des Monats für die "Königsblauen" erzielte der legendäre Reinhard "Stan" Libuda im August 1971.

Erst Schalkes Bülter, nun Skarke

Beim Tor des Monats läuft das Jahr 2023 für Schalke bis zu diesem Zeitpunkt mehr als gut. Nach Marius Bülters Hackentor im Februar ist Skarke bereits der zweite Schalke-Spieler, dem die goldene Medaille der Sportschau für einen besonders schönen Treffer verliehen wird.

Schön war das Tor des von Union Berlin ausgeliehenen Mittelfeldspielers, und wichtig zudem. Am Ende brachte der 5:2-Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf neue Hoffnung. Und so fiel der Treffer: Marcel Kamminski spielt den Ball mit einem schönen Lupfer kurz hinter der Mittelinie genau in den Lauf von Skarke. Der pfeilschnelle MIttelfeldspieler pflückte die Kugel mit langgestrecktem Bein herunter und marschierte Richtung Berliner 16-Meter-Raum. Auf dem Weg ließ Skarke die konfuse Hertha-Defensive schlecht aussehen und zog kurz vor der Strafraumgrenze aus halblinker Position ab. Satt schlugt der Ball hinter dem chancenlosen Berliner Torhüter Oliver Christensen unter die Latte und landet anschließend im linken Toreck. Ein Traumtor.

Nun hofft Schalke auf weitere Traumtore. Am Samstag gegen RB Leipzig wird S04 zwar Außenseiter sein, aber Aufgeben – und das haben die Traumtore gezeigt – wird Schalke nicht.

