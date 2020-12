Daniel Caligiuri - das sagt der Profi, den Schalke vermisst

Gelsenkirchen. Daniel Caligiuri trifft mit dem FC Augsburg am Sonntag auf seinen Ex-Klub Schalke. Caligiuri ist aktuell sehr glücklich - sportlich und privat.

Als es nach der Corona-Pause beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 im Mail schon steil bergab ging, wer er in der Endphase der vergangenen Saison der Profi, der voranging: Daniel Caligiuri trug die Kapitänsbinde der Königsblauen und wehrte sich stets bis zur letzten Sekunde, so schlecht die Spiele auch liefen. Am Saisonende verließ er die Königsblauen trotzdem. Sein Vertrag war ausgelaufen, und das vor der Pause unterbreitete Angebot, zu verringerten Bezügen zu bleiben, hatten die Schalker zurückgezogen, bevor Caligiuri zugesagt hatte - wegen der ungewissen finanziellen Situation hatte Schalke alle Gespräche auf Eis gelegt. Caligiuri hörte sich andere Angebote an und wechselte deshalb zum FC Augsburg, Schalkes nächstem Gegner (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky). Augsburg feiert den 32-Jährigen als Volltreffer. Auf Schalke wird er sehr vermisst.