Coronavirus: Alle Geisterspiele im deutschen Fußball

In den kommenden Tagen bleiben die Sitze in zahlreichen deutschen Fußballstadien leer.

Essen. Das rheinische Derby geht als erstes Geisterspiel in die Geschichte der Bundesliga ein. Es folgen weitere Partien. Eine Übersicht.

Das Coronavirus hat endgültig auch das deutsche Fußball-Oberhaus eingeholt. Nicht nur die Nachholpartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch geht ohne Publikum über die Bühne. Mindestens sechs weitere Partien des kommenden Spieltags finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, darunter das 178. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Betroffen ist auch das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien am 31. März in Nürnberg. „Über allem steht die Gesundheit. Die Behörden haben nun klare Vorgaben gemacht, für die wir in dieser für uns schwierigen und komplexen Frage sehr dankbar sind. Auch wenn es natürlich bitter ist, dass dieser Klassiker vor leeren Rängen stattfinden muss“, sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.

Die Regierungen der Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein und Bremen untersagten als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Virus, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern auszurichten. Damit folgten sie der Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). In Bayern gilt diese Regelung zunächst bis zum 19. April, in Bremen bis zum 26. März und in Schleswig-Holstein bis zum 10. April.

In NRW nannten Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz keine zeitliche Befristung.

Folgende Fußballspiele sollen ohne Zuschauer ausgetragen werden:

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (Mittwoch, 18:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn (Freitag, 20:30 Uhr)

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (Samstag 15:30 Uhr)

1. FC Köln - FSV Mainz 05 (Samstag 15:30 Uhr)

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr)

Werder Bremen - Bayer Leverkusen (Montag, 20:30 Uhr)

2. Bundesliga

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV (beide Freitag 18:30 Uhr)

Jahn Regensburg - Holstein Kiel

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim (beide Samstag 13 Uhr)

U19-Bundesliga

Schalke 04 - Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Champions League

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (Mittwoch, 21 Uhr)

Bayern München - FC Chelsea (Mittwoch, 18. März, 21 Uhr)

Europa League

VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk (Donnerstag, 21 Uhr)

Eintracht Frankfurt - FC Basel (Donnerstag 18:55 Uhr)