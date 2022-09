Borussia Dortmund BVB gegen Schalke - nie war der Unterschied im Derby so groß

Dortmund/Gelsenkirchen. Der BVB und Schalke treffen sich am Samstag zum Derby. Einst waren die Klubs auf Augenhöhe, nun ist der BVB weit enteilt. Das sind die Gründe.

Jürgen Klopp ahnte nichts Gutes: „Fast alles spricht gegen uns“, sagte der damalige Trainer von Borussia Dortmund. Es war der 19. September 2010, es stand das Derby gegen Schalke 04 an – und es war ein Duell zweier ganz unterschiedlicher Ansätze: Auf der einen Seite die Schalker, die groß investiert hatten. Die Raúl und Klaas-Jan Huntelaar geholt hatten. Und auf der anderen die Dortmunder – mit einer jungen Mannschaft und einer Transferpolitik, in der Ausgaben die Einnahmen nicht überschreiten durften. Ein Duell mit klaren finanziellen Vorteilen für Schalke. Heute, knapp zwölf Jahre später, treffen sich BVB und S04 zum 159. Pflichtspielderby (15.30 Uhr/Sky). Und noch nie waren die Unterschiede zwischen beiden Klubs so groß.