BVB gegen Schalke live im Free-TV sehen: So geht’s

Dortmund / Gelsenkirchen. Das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 wird live übertragen. In der Konferenz auch im Free-TV. Alle Infos dazu gibt es hier.

Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke steht an und selten war die Ausgangslage so ungewiss wie vor diesem Spiel am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Denn für beide ist es das erste Pflichtspiel nach rund zwei Monaten. Die anhaltende Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass der Spielbetrieb in weltweit allen Top-Ligen ausgesetzt war.

Mit Sondergenehmigungen darf die Bundesliga nun fortgesetzt werden – allerdings unter strengen Auflagen. Der größte Unterschied zu normalen Bundesligaspielen ist mit Sicherheit die Tatsache, keine Zuschauer in die Stadien dürfen. Statt durchschnittlich rund 50.000 Leute werden sich in den kommenden Wochen nur rund 300 Menschen in den Arenen aufhalten – inklusive der Mannschaften.

Wie die Top-Teams mit der langen Pause und den neuen Rahmenbedingungen umgehen, ist dementsprechend noch nicht vorhersehbar. Das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke ist unter diesen Gesichtspunkten also spannender denn je – und das Beste: Es wird live im Free-TV übertragen, wenn auch nur in der Konferenz.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag im Free-TV schauen können.

BVB gegen Schalke: Die Rahmendaten zum Revierderby

Duell Borussia Dortmund gegen Schalke 04 Datum Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park Dortmund Schiedsrichter Deniz Aytekin

BVB gegen Schalke heute live im Free-TV sehen: So geht’s

Dass alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga ab dem 26. Spieltag ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, sorgte bei vielen Fans für hängende Köpfe. Selbst die treusten Anhänger müssen ab dem 16. Mai draußen bleiben, wenn in den Arenen um wertvolle Punkte gespielt wird. Damit der Schmerz darüber bei den Fans nicht ganz so groß ist, hat der Pay-TV-Sender Sky sich eine Art „Willkommensgeschenk“ ausgedacht: Die Konferenz wird am 26. und 27. Spieltag live im Free-TV übertragen.

Zu sehen ist diese auf dem Sender Sky Sport News HD, der per Kabel und Satellit frei empfangbar ist. Beginn der Übertragung ist am Samstag um 14.00 Uhr. Im Bundesliga Countdown wird dort schon anderthalb Stunden vor dem Anpfiff der Spiele über die aktuellen Entwicklungen diskutiert.

Neben Schalke gegen den BVB werden in der Konferenz die folgenden Spiele zu sehen sein:

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Neben den Spielen der Bundesliga überträgt Sky Sport News HD übrigens auch die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag, den 17. Mai. Die folgenden Partien werden ab 13.30 im Free-TV zu sehen sein:

Hannover 96 – Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld – VfL Osnabrück

FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg

Greuther Fürth – Hamburger SV

Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart

BVB gegen Schalke: Das Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 2 HD

BVB gegen Schalke: Das Derby muss in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden. Foto: Firo

Wie bereits beschrieben, wird im Free-TV allerdings nur die Konferenz live übertragen. Das Einzelspiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 ist weiterhin nur im Pay-TV zu sehen. Sky Sport Bundesliga 2 überträgt ab 15.15 Uhr live aus der Dortmunder Arena.

Um das Spiel sehen zu können, müssen Sie entweder das Bundesliga-Paket von Sky abonniert haben oder das Sky-Ticket kaufen. Dies ist ab 14,99 Euro möglich. Mehr Infos dazu sind auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters zu entnehmen.

Wie auch auf Sky Sport News HD beginnt die allgemeine Vorberichterstattung am Samstag bereits um 14.00 Uhr. Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann und Moderator Michael Leopold werden dabei durch die Übertragung führen, ehe Kommentator Jonas Friedrich um 15.15 Uhr live mit der Berichterstattung über das Revierderby zwischen BVB und S04 übernimmt.

BVB gegen Schalke: Die Highlights des Reverderby im Free-TV schauen

So war’s im Vorjahr: Jede Menge Schalker verfolgen den Torschützen Daniel Caligiuri. Ganz nah: Links Guido Burgstaller, rechts Matija Nastasic. Foto: dpa Picture-Alliance / Revierfoto / picture alliance/dpa

Wem die Konferenz von Sky Sport News HD nicht reicht, kann sich im Nachgang auch bequem die Highlights des Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 anschauen. Klassische Anlaufstelle dafür ist die Sportschau in der ARD. Beginnend um 18.00 Uhr werden dort die besten Szenen aller Bundesligaspiele gezeigt, die am Samstag um 15.30 Uhr ausgetragen worden sind.

Moderiert wird die Sportschau diesmal von Matthias Opdenhövel, der in der Sendung auch den Gewinner des Tor des Jahrzehnts bekannt geben wird. Neben BVB-Star Mario Götze, der für sein Siegtor im WM-Finale von 2014 nominiert ist, stehen auch zwei Treffer des ehemaligen Schalkers Raul zur Wahl.

Borussia Dortmund gegen Schalke 04: Die Derby-Bilanz seit Bundesliga-Gründung 1963