Es wäre eines der speziellsten Revierderbys der Fußball-Geschichte geworden, doch 23 Stunden und acht Minuten vor dem geplanten Anpfiff setzte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den 26. Spieltag ab – und damit auch das Duell zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Vorausgegangen war ein turbulenter Tag. Hier ist das Protokoll:

9.49 Uhr: Schalke 04 sagt die für 12.15 Uhr geplante Pressekonferenz mit Trainer David Wagner ab. Vorsichtsmaßnahme! Alle Reporter, die regelmäßig über S04 berichten, werden gebeten, über WhatsApp Fragen an Wagner zu stellen. Antworten würden folgen. Große Frage im Hintergrund: Wird der Spieltag nicht doch abgesagt? Das DFL-Präsidium tagt zu diesem Zeitpunkt.

10.21 Uhr: Das DFL-Präsidium hat entschieden und verkündet: Der 26. Spieltag, also auch das Derby, wird ausgetragen. Das Geisterspiel im Signal-Iduna-Park wird Realität. Erst ab Dienstag soll die Bundesliga-Saison bis einschließlich 2. April unterbrochen werden.

12.21 Uhr: Auch Borussia Dortmund sagt die Pressekonferenz ab – um 16.45 Uhr sollte sich Trainer Lucien Favre im Trainingszentrum in Brackel den Fragen stellen.

12.46 Uhr: Die Mitarbeiter von „Schalke-TV“ haben ein Interview mit David Wagner geführt. Eine 7:11 Minuten lange Audiodatei wird über WhatsApp an die Reporter verschickt. „Wir kriegen es hin“, sagt Wagner, „dass wir uns im Training auf unsere Aufgabe konzen­trieren. Drumherum, beim Essen oder in der Kabine, wird mehr oder minder ausschließlich über das Thema Coronavirus gesprochen.“ Aber es geht auch um Sport: Suat Serdar, so Wagner, könne vielleicht spielen.

12.48 Uhr: Borussia Dortmund schließt sich dem Schalker Vorbild an. Journalisten sollen Fragen einreichen, die dann um etwa 15 Uhr Sportdirektor Michael Zorc gestellt werden. Ein Video soll danach digital verbreitet werden.

12.50 Uhr: In München stellt sich Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Medien. Er verteidigt die DFL-Entscheidung. „Es geht“, sagt Rummenigge, „am Ende des Tages auch um die Finanzen.“

12.55 Uhr: Der 26. Spieltag soll am Abend mit dem Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn eröffnet werden. Doch nun erklärt der SC: Steffen Baumgart ist am Vormittag wegen Corona-Verdachts getestet worden. Eine Absage des Spieltags ist aber nicht im Gespräch. Rummenigges Aussagen werden in den Sozialen Netzwerken stark kritisiert.

13.39 Uhr: Die Dortmunder Polizei bereitet sich immer noch auf einen umfangreichen Einsatz am Samstagmittag vor. Über Twitter bittet sie: „Reisen Sie morgen nicht nach Dortmund, um das Revierderby zu verfolgen.“ Die gastronomischen Betriebe rund um den Signal-Iduna-Park würden auch nicht öffnen.

13.45 Uhr: Die Proteste gegen den DFL-Beschluss werden von Minute zu Minute vehementer. Die Stadt Bremen sagt das Heimspiel von Werder gegen Bayer Leverkusen, das am Montag ausgetragen werden sollte, ab. Die Fußballprofis Thiago (FC Bayern) und Rafal Gikiewicz (1. FC Union Berlin) beschweren sich via Twitter über die DFL.

13.54 Uhr: Und das Derby? Keine Absage. Schalke verkündet die Schiedsrichter-Ansetzung: Deniz Aytekin soll das Revierderby leiten.

15.18 Uhr: Das Werder-Spiel ist bereits abgesagt – nun beantragt Fortuna Düsseldorf, das Paderborn-Spiel abzusetzen. Und das nur fünf Stunden vor dem Anpfiff. „Das Risiko ist aus unserer Sicht einfach zu hoch“, sagt der Fortuna-Vorsitzende Thomas Röttgermann der Rheinischen Post. Das Test-Ergebnis von Steffen Baumgart steht noch aus. Und die DFL? Meldet sich nicht. Noch 24 Stunden bis zum Derby-Anpfiff.

15.20 Uhr: Gute Nachrichten aus Paderborn: Der Corona-Test von Steffen Baumgart ist negativ. Steht einer Austragung des 26. Spieltages nun doch nichts mehr im Weg?

16.13 Uhr: Rolle rückwärts! Die DFL sagt den Spieltag nun doch offiziell ab – „angesichts der Dynamik des heutigen Tages“, wie das Präsidium mitteilt.

16.17 Uhr: Vier Minuten nach der Absage teilt Borussia Dortmund mit: Das Interview mit Michael Zorc sei nun hinfällig.

16.22 Uhr: Und was sagen die Schalker zur Absage? Auf Rückfrage dieser Redaktion teilt ein Sprecher des Klubs mit, dass sich Vorstand und Trainer weder am Freitag noch am Wochenende offiziell äußern werden. Sie würden erst die DFL-Vollversammlung am kommenden Montag abwarten.

17.36 Uhr: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke redet dagegen – zunächst am Telefon mit unserem Reporter Marian Laske – dann über die Kanäle des Vereins. Er spricht davon, dass sich der deutsche Profifußball in der „größten Krise seiner Geschichte“ befinde. Das Revierderby? Jetzt ist auch das kein Thema mehr.