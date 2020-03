Als Guido Burgstaller am Montagnachmittag zum Training fuhr, durfte er sicher sein: Die ganz harte Zeit für ihn ist vorbei. Schalkes Trainer David Wagner stellte ihm am Tag vor dem Pokalspiel gegen Bayern (Dienstag, 20.45 Uhr/ ARD) alsbald wieder eine neue Chance in Aussicht – erklärte aber auch, warum er ihn bis zum vergangenen Samstag kaum berücksichtigt hatte.

Burgstaller war im Training „abgetaucht“

„Burgi ist sicher drei, vier Wochen ein bisschen abgetaucht nach der Vorbereitung“, sagte Wagner auf WAZ-Nachfrage: „Aber die letzten zehn Tage hat er im Training sehr, sehr gute Leistungen gezeigt und es entsprechend auch verdient, wieder zum Einsatz zu kommen.“ Der Mittelstürmer war beim 0:3 in Köln in der letzten halben Stunde eingewechselt worden, nachdem er zuvor sechs Pflichtspiele in Folge unberücksichtigt geblieben war – offenbar, weil er sich im Training hatte hängen lassen. Mit Michael Gregoritsch war in der Winterpause ein neue Stürmer für Burgstallers Position verpflichtet worden.

Eine Alternative auch für die Startelf

Seit zehn Tagen wähnt Wagner Burgstaller jetzt wieder im Aufwind. Auch der Joker-Einsatz in Köln habe das bestätigt: „Ich glaube, da war er einer der Spieler, die da etwas Ordentliches angeboten haben“, urteilte Wagner und schob nach: „Er ist sicher eine Alternative – auch für Starts.“ Ob Burgstaller, der Ende September wegen mangelnder Torgefahr seinen Stammplatz verloren hatte, bereits gegen die Bayern wieder von Beginn an stürmt, ließ der Trainer allerdings offen.

Dass in Schalkes Kader keiner abgeschrieben ist, hatte Wagner seit Saisonbeginn immer wieder betont: „Wir wissen, dass wir alle Spieler brauchen werden, das bewahrheitet sich ja nicht nur jetzt – das ist die Wahrheit. Jeder einzelne ist wichtig, um anzupacken.“ Tatsächlich könnte Burgstaller gerade jetzt, wo es nur über den Kampf geht, noch einmal wichtig werden.