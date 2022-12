Biathlon auf Schalke: Nun steht auch das neunte Duo fest

Julia Simon feierte am 4. Dezember ihren Sieg in der Zehn-Kilometer-Verfolgung beim Weltcup in Kontiolahti.

Gelsenkirchen. Für die 19. Auflage der World Team Challenge der Biathleten in der Schalker Veltins-Arena stehen neun Paare fest. Termin ist der 28. Dezember.

Das Teilnehmerfeld für die World Team Challenge der Biathleten, die nach der Corona-Pause am 28. Dezember (Mittwoch) in die Veltins-Arena des FC Schalke 04 zurückkehren und die das ZDF ab 18 Uhr live übertragen wird, füllt sich immer mehr. Nun ist auch das neunte Duo klar, das bei der 19. Auflage in Gelsenkirchen starten wird: Julia Simon und Fabien Claude für Frankreich.

Schon vorher standen acht Paare fest: Denise Herrmann-Wick (33) und Benedikt Doll (32) sowie Vanessa Voigt (25) und Philipp Nawrath (29) für Deutschland, Julija Dschyma (32) und Dmytro Pidrutschnyj (31) für die Ukraine, Markéta Davidová (25) und Michal Krčmář (31) für die Tschechische Republik, Mari Eder (35) und Tero Seppälä (26) für Finnland, Lena Häcki-Groß (27) und Joscha Burkhalter (26) für die Schweiz, Lisa Theresa Hauser (28) und Felix Leitner (25) für Österreich sowie Dorothea Wierer (32) und Lukas Hofer (33), das Sieger-Duo aus dem Jahr 2018, für Italien.

WM-Gold für Julia Simon und Antonin Guigonnat

Julia Simon und Fabien Claude werden bei der World Team Challenge, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge in Ruhpolding ausgetragen worden ist und die Lisa Theresa Hauser sowie Felix Leitner gewonnen haben, erstmals überhaupt dabei sein. „Sportlich“, ist auf biathlon-aufschalke.de zu lesen, „wollen die beiden an ihre guten Leistungen in den ersten Weltcup-Rennen anknüpfen und vorne angreifen.“

Die 27-jährige Julia Simon hat sich 2021 bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka an der Seite von Antonin Guigonnat die Gold-Medaille in der Single-Mixed-Staffel und 2022 bei den Olympischen Spielen Silber in der Staffel gesichert. Das gelang auch dem 26-jährigen Fabien Claude in Zhangjiakou, rund 100 Kilometer von Peking entfernt, mit den französischen Männern. (AHa)

