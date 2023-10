Biathlon auf Schalke: Das erste deutsche Team steht fest

Gelsenkirchen. Das erste deutsche Team für den diesjährigen Biathlon auf Schalke steht fest: Roman Rees und Sophia Schneider gehen gemeinsam an den Start.

Die deutschen Hoffnungsträger Roman Rees und Sophia Schneider werden beim 20. Biathlon auf Schalke gemeinsam an den Start gehen. Bei der am 28. Dezember ausgetragenen World Team Challenge in Gelsenkirchen bildet das Duo eines der beiden deutschen Teams. „Ich fühle mich geehrt, Deutschland beim Jubiläum zu vertreten“, sagte der WM-Zehnte Rees. Das zweite deutsche Team soll in Kürze nominiert werden. Für den bislang letzten deutschen Sieg hatten 2016 Simon Schempp und Vanessa Hinz gesorgt.

„Mit dem ersten deutschen Team haben wir ein starkes erstes Duo für dieses Jahr am Start, das zweite wird demnächst folgen. Die Biathlon World Team Challenge auf Schalke ist in den vergangenen 20 Jahren nicht zuletzt wegen der hochkarätig besetzten Teilnehmerfelder ein fester Bestandteil des internationalen Biathlonkalenders“, sagt Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon beim Deutschen Skiverband. „Wir freuen uns sehr auf dieses besondere Jubiläum.“

Gute Erinnerungen an Rennen auf Schalke

Sophia Schneider hatte bereits 2017 beim Junioren-Wettkampf der World Team Challenge überzeugt. „Ich kann mich noch gut an mein erstes Rennen in der Veltins-Arena erinnern. Jetzt gehe ich als Team 1 für Deutschland an den Start und das auch noch beim Jubiläum“, sagte die 26-Jährige. In der Saison 2022/2023 lief die 26-Jährige in Kontiolahti erstmals bei einem Weltcup und schaffte es mit der Staffel gleich dreimal auf das Podium. Bei den Deutschen Meisterschaften 2022 in Oberhof gewann die Traunsteinerin zwei Goldmedaillen in den Disziplinen Einzel und Sprint. Zusätzlich belegte sie beim Weltcupauftakt der Saison 2022/2023 den elften Rang und wurde nach Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick drittbeste deutsche Athletin.

Roman Rees lief in der Saison 2020/2021 zweimal in die Top Ten, worunter auch ein starker zehnter Platz beim Einzelrennen der Weltmeisterschaften auf der Pokljuka fällt. Mit der Herren-Staffel schaffte es der Schwarzwälder im Saisonverlauf zweimal auf das Weltcup-Podest. Bei der WM 2021 gehörte Roman Rees ebenfalls zum Staffel-Aufgebot und freut sich nun auf seinen Wettkampf auf Schalke: „Ich fühle mich geehrt, als Biathlet Deutschland beim 20-jährigen Jubiläum des Biathlon auf Schalke zu vertreten und Teil dieses historischen Ereignisses zu sein. Dass dieser Wettkampf nun schon seinen 20. Geburtstag feiert, zeigt welchen Stellenwert er auch bei den Athleten eingenommen hat. Ich bin bereit und kann es kaum erwarten, auf der Strecke und am Schießstand alles zu geben.“

