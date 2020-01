Beim 2:0 gegen Gladbach: Schalke besiegt Aytekin-Fluch

Der FC Schalke 04 besiegte am Freitagabend nicht nur Borussia Mönchengladbach, sondern auch seinen Deniz-Aytekin-Fluch. Ihre letzte Partie unter der Leitung des 41 Jahre alten Fifa-Schiedsrichters aus Oberasbach gewannen die Königsblauen fast auf den Tag genau vor sieben Jahren mit 5:4 gegen Hannover 96.

Schalke: Aytekin leitete das legendäre 4:4 in Dortmund

Danach folgten in der Bundesliga acht Schalker Spiele ohne Sieg, wenn Deniz Aytekin als Unparteiischer die Pfeife im Mund hatte: fünf Niederlagen und drei Unentschieden, darunter auch das legendäre 4:4 in Dortmund. Außerdem gab es zweimal das Aus im DFB-Pokal: im August 2014 das 1:2 beim damaligen Drittligisten Dynamo Dresden und in der vergangenen Saison das 0:2 gegen Werder Bremen.