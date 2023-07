Schalke: Aydin-Leihe soll Dienstag über Bühne gehen

11.07.2023, Fussball, Saison 2022/2023, Testspiel, FC Schalke 04 - FC Kopenhagen, Mehmet Can Aydin (FC Schalke 04) Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO

Gelsenkirchen. Die Chancen auf Einsätze wären für das Talent bei Schalke 04 gering gewesen. In der Türkei will er nun ein neues Kapitel aufschlagen.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 ist sich mit dem türkischen Profiklub Trabzonspor über eine Leihe seines Abwehrspielers Mehmet-Can Aydin einig. Aydin soll für eine Saison an den türkischen Traditionsverein verliehen werden. Dem Vernehmen nach soll Trabzonspor für den 21-jährigen Außenverteidiger, der aus der Knappenschmiede den Sprung bis in die Bundesliga schaffte, eine Kaufoption ausgehandelt haben. Am Dienstag soll der Wechsel offiziell verkündet werden.

Mehrere Interessenten für Aydin

Der Abwehrspieler wechselte 2014 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach ans Berger Feld. In der Knappenschmiede durchlief das Talent sämtliche Stationen. Seinen Sprung zu den Schalker Profis schaffte Aydin in der Spielzeit 2020/2021. Im Bundesliga-Abstiegsjahr brachte es der frühere Deutsche U20-Nationalspieler auf 16 Einsätze und lief dazu in zwei DFB-Pokalspielen für den Schalke 04 auf.

Drähte zwischen Aydin und Trabzon glühen schon länger

Zuletzt hatten türkische Medien bereits über den unmittelbar bevorstehenden Aydin-Wechsel nach Trabzon berichtet. Am Abwehrspieler sollen auch mehrere Klubs aus Deutschland und dem europäischen Ausland interessiert gewesen sein.

Die Drähte zwischen Mehmet-Can Aydin, der kurz vor seinem Einstand in der türkischen A-Nationalmannschaft stehen soll, und Trabzonspor hatten schon in der vergangenen Woche geglüht. Zunächst hatte Aydins Vater gegenüber türkischen Medien vom nahezu perfekten Wechsel gesprochen, kurz darauf meldete sich Ertugrul Dogan zu Wort.

Trabzons Präsident bekräftigte gegenüber dem Sender TRT Spor: „Der Vertrag von Mehmet Can Aydin ist fertig.“ Bei der Schalker Generalprobe vor dem Zweitligastart gegen den niederländischen Profiklub Twente Enschede (2:2) hatte der Abwehrspieler schon nicht mehr im Schalker Kader gestanden.

Abschied: Mehmet Can Aydin (r.) klatscht mit Kenan Karaman ab. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04