Austria Wien: Der Dauerbrenner gehört dem FC Schalke 04

In der Fußball-Bundesliga Österreichs gibt es 2022/23 drei Dauerbrenner, und einer von diesen gehört dem FC Schalke 04, nämlich Reinhold Ranftl. Der 31-Jährige bestritt beim 3:1-Sieg des Tabellenfünften beim Schlusslicht SV Ried sein 20. Bundesliga-Spiel im Trikot von Austria Wien, und die Leihgabe der Königsblauen, deren Vertrag in Gelsenkirchen noch bis zum 30. Juni 2024 gültig ist, stand zum 20. Mal vom An- bis zum Abpfiff auf dem Platz.

Einen Kantersieg hat indes Jordan Larsson mit dem FC Kopenhagen gefeiert und somit auch das dritte Ligaspiel des laufenden Kalenderjahres gewonnen. Beim 7:0-Heimsieg des Tabellenzweiten der Superliga Dänemarks gegen Odense BK kam der 25-jährige Schwede, der beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, in der 64. Minute in die Partie.

Niederlagen für die Schalker Dries Wouters, Florian Flick und Blendi Idrizi

Nichts zu holen gab es hingegen für Dries Wouters und den KV Mechelen in der Jupiler Pro League in Belgien. Bei der 0:5-Niederlage bei Royal Antwerpen stand der 26-jährige Schalker (Vertrag bis 2024) in der Anfangsformation und spielte 90 Minuten durch.

Auf 90 Minuten Spielzeit und null Punkte kam auch Florian Flick mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga. Der 22-jährige U-21-Nationalspieler, der bis zum 30. Juni 2024 an den FC Schalke 04 gebunden ist, unterlag mit den Franken, die auf Rang 13 liegen, beim Tabellenzweiten Hamburger SV mit 0:3. Auch Blendi Idrizi stand in der Startelf seines aktuellen Vereins, des SSV Jahn Regensburg, des neuen Tabellenletzten der 2. Bundesliga. Beim 0:1 gegen Fortuna Düsseldorf wurde der kosovarische Nationalspieler, der ebenfalls bis 2024 bei den Königsblauen unter Vertrag steht, nach 70 Minuten ausgewechselt.

Amine Harit rackert bei Olympique Marseille für sein Comeback

Sowohl Kerim Çalhanoğlu (SV Sandhausen – 1:1 gegen Holstein Kiel) als auch Marvin Pieringer (SC Paderborn – 1:2 gegen den FC St. Pauli), der sich im Training eine Fraktur am rechten Sprungbein zugezogen hat, waren nur in einer Zuschauer-Rolle.

Das galt auch für zwei weitere Schalker Leihspieler: Der 21-jährige Can Bozdoğan (Vertrag auf Schalke bis 2024) fehlte dem FC Utrecht, der mit 1:2 gegen Fortuna Sittard unterlag, in der niederländischen Eredivisie wegen einer Blessur. Indes rackert Amine Harit nach seiner Kreuzband-Verletzung für sein Comeback bei Olympique Marseille. In der Ligue 1 gab es für den Tabellenzweiten einen 1:0-Sieg beim Tabellenfünften Stade Rennes – dank eines Treffers des ehemaligen Schalkers Sead Kolašinac, des Kapitäns der königsblauen A-Junioren-Meistermannschaft von 2012. (AHa)

