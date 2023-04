Aufgepasst Schalke und VfL Bochum: So liefen die vergangenen Abstiegskämpfe

Essen. Schalke und der VfL Bochum kämpfen um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Wir schauen auf die vergangenen Dramen im Tabellenkeller.

Selten war der Abstiegskampf in der Bundesliga so spannend wie in dieser Saison. Den FC Augsburg auf Platz zwölf und den Tabellenletzten VfB Stuttgart trennen lediglich neun Punkte, dazwischen liegen der 1. FC Köln, der VfL Bochum, die TSG Hoffenheim, Hertha BSC und der FC Schalke 04. Und der 27. Spieltag könnte die Situation maßgeblich beeinflussen und noch mehr Spannung in den Kampf um den Klassenerhalt bringen.