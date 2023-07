Ansetzungen: Schalke startet mit zwei Flutlichtspielen

Gelsenkirchen. Die DFL hat die ersten beiden Spieltage zeitgenau terminiert. In Kürze sollen die nächsten Ansetzungen folgen.

Schalke muss dabei an beiden Spieltagen um 20.30 Uhr ran. Erst in Hamburg, dann am Samstag (15. August) zuhause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Eine Woche zuvor bestreitet Fortuna Düsseldorf das späte Spiel am Samstagabend - Gegner zum Auftakt ist Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

Die Live-Übertragung aller Saisonspiele der 2. Bundesliga erfolgt bei Sky. Die Begegnungen am Samstagabend sind zudem live im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Das Auftaktspiel zwischen dem Hamburger SV und Schalke wird ebenfalls live im Free-TV bei SAT.1 übertragen.

Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga findet nur ein Spiel am Freitag, 28. Juli, statt (ab dem 2. Spieltag wie üblich zwei), dafür werden am Samstag, 29. Juli, insgesamt fünf (statt vier) Begegnungen ausgetragen.

Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga (Spieltage 1 bis 8) und 2. Bundesliga (Spieltage 3 bis 10) erfolgen voraussichtlich in der kommenden Woche (10. bis 14. Juli). (fs)

1. Spieltag

Freitag, 28. Juli, 20:30 Uhr

Hamburger SV - FC Schalke 04

Samstag, 29. Juli, 13 Uhr

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli

Hannover 96 - SV Elversberg

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC (20:30 Uhr)

Sonntag, 30. Juli, 13:30 Uhr

Greuther Fürth - SC Paderborn 07

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel

2. Spieltag

Freitag, 4. August, 18:30 Uhr

Hertha BSC - SV Wehen Wiesbaden

SC Paderborn 07 - VfL Osnabrück

Samstag, 15. August, 13 Uhr

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel - Greuther Fürth

SV Elversberg - Hansa Rostock

FC Schalke 04 1. FC Kaiserslautern (20:30 Uhr)

Sonntag, 6. August, 13:30 Uhr

Karlsruher SC - Hamburger SV

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig

1. FC Nürnberg - Hannover 96

