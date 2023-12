Ansetzung 2. Liga: Schalke 04 eröffnet den 19. Spieltag

Gelsenkirchen. Mit einem Auswärtsduell am Freitagabend startet der FC Schalke 04 in den 19. Spieltag. Die Ansetzungen der DFL in der Übersicht.

Die Fußball-Bundesligen befinden sich aktuell in der Winterpause. Sowohl der Spielbetrieb in der ersten als auch in der zweiten Liga ruhen. Für den FC Schalke 04 geht es Anfang Januar ins Trainingslager. In Albufeira wird die Mannschaft im Pine Cliffs Resort wohnen und im „Football Center“ auf dem Hotelgelände trainieren. Unter der Sonne Portugals will Trainer Karel Geraerts seine Mannschaft auf die kommenden Spiele in der Meisterschaft einschwören.

Wann die Gelsenkirchener auf welchen Gegner treffen, ist nun, zumindest bis zum 26. Spieltag, klar: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab die Terminierungen ab dem 16. Spieltag bekannt:

Auswärtsduell beim 1. FC Kaiserslautern

Die Schalker eröffnen den 19. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem Auswärtsduell beim 1. FC Kaiserslautern (26. Januar, 18.30 Uhr).

Anfang Februar kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem Vorletzten der Tabelle: Eintracht Braunschweig (3. Februar, 13 Uhr). Zum Tabellenführer Holstein Kiel müssen die Gelsenkirchener am Sonntag, 11. Februar, um 13.30 Uhr reisen.

Die weiteren Heimspiele: Gegen den SV Wehen Wiesbaden (17. Februar, Samstag, 13 Uhr), FC St. Pauli (Freitag, 1. März, 18.30 Uhr), SC Paderborn (Samstag, 9. März, 13 Uhr).

Die Auswärtspartien: 1. FC Magdeburg (Samstag, 24. Februar, 20.30 Uhr), Hertha BSC (Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr).

Die Live-Übertragung aller Begegnungen der 2. Bundesliga erfolgt bei Sky, die Partien am Samstagabend sind zudem live im Free-TV bei SPORT1 zu sehen.

