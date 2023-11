Als Schalke 04 zuletzt bei Fortuna Düsseldorf siegte

Essen. Schalke 04 hat bei Fortuna Düsseldorf zuletzt geschwächelt. Den letzten Sieg gab es unter Domenico Tedesco. Rückblick ins Jahr 2018.

Als Schalke 04 im Laufe der Nullerjahre noch Stammgast in der Champions League war, duellierte sich Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga mit Teams wie Kickers Emden, Rot-Weiß Erfurt oder dem Wuppertaler SV. Die Zeiten haben sich geändert: Am Samstag treffen die beiden West-Teams in der 2. Bundesliga aufeinander. Und die Düsseldorfer gehen als Favorit ins Spiel. Die Mannschaft hat noch Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Schalke muss als Tabellensechzehnter den Absturz in die Dritte Liga fürchten.

Schalke verlor auch das Corona-Geisterspiel

In der jüngsten Vergangenheit hatten die Königsblauen ihre Probleme bei Gastspielen in Düsseldorf. Das bislang letzte Zweitliga-Duell in der Landeshauptstadt endete mit einem 2:1 für die Fortuna. In der Bundesliga verloren die Schalker ein Corona-Geisterspiel im Juni 2020. Auch damals endete die Partie mit 2:1 für die Düsseldorfer.

Zuletzt konnten die Schalker Fans vor mehr als fünf Jahren einen Sieg in der Altstadt begießen. Am 6. Oktober 2018 gab es einen 2:0-Erfolg in Düsseldorf. Der Trainer der Schalker hieß Domenico Tedesco. Die Tore für die Gäste erzielten Weston McKennie und Guido Burgstaller direkt nach Wiederanpfiff. Für den US-Amerikaner war es übrigens das erste Bundesliga-Tor.

Ralf Fährmann war 2018 dabei

Aus dem Kader von damals ist aktuell nur noch Ralf Fährmann für Schalke aktiv. Ob der Torwart am Samstag in Düsseldorf spielen kann, ist noch fraglich. Immerhin ist der Routinier nach einer auskurierten Adduktorenverletzung wieder ins Training eingestiegen.

Für Düsseldorf kamen damals auch Marcin Kaminski zum Einsatz. Der polnische Innenverteidiger hat mittlerweile die Seiten gewechselt und ist für Schalke aktiv. Auch Marcel Sobottka stand im Oktober 2018 für die Düsseldorfer auf dem Platz. Der ehemalige Jugendspieler aus der Schalker Knappenschmiede dürfte auch am Samstag zum Einsatz kommen. Der Düsseldorfer Mittelfeldspieler Matthias Zimmermann wird hingegen ausfallen. Der 31-Jährige litt an einer Stressreaktion des Knochens und wurde operiert.

