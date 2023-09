Abonnieren Sie unseren kostenlosen Schalke-Newsletter!

Gelsenkirchen. Spielberichte, Analysen, exklusive Interviews: Mit unserem Schalke-Newsletter verpassen Sie nichts, was in der königsblauen Welt wichtig ist.

Es geschieht viel in der Fußball-Bundesliga – und vor allem auch beim FC Schalke 04. Was ist beim Training am Vormittag passiert? Gibt es neue Verletzungen? Was sagt Trainer David Wagner zum nächsten Gegner? Welche Spieler hat Sportvorstand Jochen Schneider im Visier? Wie läuft es in der Knappenschmiede bei der U23, U19 und U17? Und dann gibt es noch Spielberichte, Einzelkritiken, Noten, Analysen, exklusive Interviews! Bei so vielen Fragen und Themen fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten.

(Sie sehen keine Anmeldemaske? Dann klicken Sie bitte hier.)

Deshalb bieten wir Ihnen ab sofort einen Schalke-Newsletter an, den Sie kostenlos abonnieren können. Jeden Tag um 16.30 Uhr werden Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die aktuellsten S04-Nachrichten per E-Mail präsentiert, die Sie zu Hause oder auch auf Ihrem Smartphone empfangen und dann mit einem Klick ausführlich in unserem Internet-Angebot lesen können. Alles, was Sie dafür tun müssen: Füllen Sie das kurze Formular aus!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04