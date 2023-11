2:3! U23 des FC Schalke 04 vom FC Gütersloh kalt erwischt

Gelsenkirchen. Tore von Lasogga und Müller reichen der U23 des FC Schalke 04 nicht gegen Aufsteiger FC Gütersloh. Die Sieges-Serie reißt im Parkstadion.

Nach vier Siegen in Folge ist die Serie der Schalker U23 gerissen. In der Nachspielzeit verloren die Königsblauen, die Profi Blendi Idrizi in der Startelf dabei hatten, nach einer Standardsituation 2:3 gegen Aufsteiger FC Gütersloh.

Die erste dicke Gelegenheit hatten die Hausherren nach einem Konter über Nelson Amadin. Der schneller S04-Angreifer legte die Kugel am herauslaufenden Gäste-Torwart Jarno Peters vorbei, traf aber dann aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten (4.). Nach sieben Minuten jubelten die rund 150 mitgereisten Anhänger des FC Gütersloh. In der unsortierten Schalker Hintermannschaft stimmte die Zuordnung nicht, so dass Güterslohs Lennard Rolf nahezu ungestört zum 0:1 unter die Latte hämmern konnte.

Schalke benötigte eine gewisse Zeitspanne, ehe wieder gefährliche Aktionen zustande kamen. Nelson Amadin versuchte es aus der Distanz, fand aber in Peters seinen Meister (26.). Sechs Zeigerumdrehungen später glich Pierre-Michel Lasogga mit seinem vierten Saisontor aus. Der ehemalige Hamburger Bundesligaprofi war nach einem abgewehrten Amadin-Schuss aus halblinker Position zur Stelle und schoss den Ball ins leere Gütersloher Tor. RW Oberhausens Scout Fred Bockholt stellte auf der Tribüne fest: „Lasogga weiß genau, wo er stehen muss.“

Nach dem Seitenwechsel stellten die Schalker mit dem schönsten Angriff des Spiels das Ergebnis auf 2:1. Nelson Amadin bediente Steven van der Sloot. Die Hereingabe des Ex-Rotterdamers landete bei Joey Müller, der präzise ins linke untere Eck einnetzte (58.). Doch Schalkes Führung war nur von kurzer Dauer. Nachdem S04-Keeper Justin Treichel den Ball nicht unter Kontrolle bekam, war Markus Esko aus drei Metern zum 2:2 zur Stelle (62.).

Kurz vor dem Ende hatte van der Sloot das dritte Tor auf dem Fuß, aber Jarno Peters lenkte den Ball zum Eckstoß (84.). Auf der Gegenseite zielte der eingewechselte Nico Buckmaier knapp am S04-Tor vorbei (86.). In der Nachspielzeit köpfte Güterslohs Patrick Twardzik den Ball nach einer Ecke zum 3:2-Siegtreffer für Gütersloh in die Schalker Maschen.

Schalke U23: Treichel – Albutat, Talabidi (65. Giesen), Kopf (65. Boboy) – van der Sloot, Kaparos, Pöpperl, Idrizi, Müller – Lasogga, Amadin (87. Balouk).

Tore: 0:1 (7.) Rolf, 1:1 (32.) Lasogga, 2:1 (58.) Müller, 2:2 (62.) Esko, 2:3 (90.+3) Twardzik.

