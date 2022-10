19:04 - der Schalke-Talk: S04-Abwehr nicht ligatauglich

Schalke verliert zum zweiten Mal in Folge, und das zuhause gegen den FC Augsburg. Wir sprechen über einen aus Schalker Sicht gebrauchten Tag.

Einen wilden Fußballabend ohne Happy End erlebten rund 60.300 Zuschauer am Sonntag in Gelsenkirchen. Schalke 04 verlor das wichtige Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 2:3 (1:2). In der Tabelle steht Schalke weiter über dem Strich - doch nun folgen drei ganz schwierige Aufgaben. Woran lag es, dass Schalke die Partie verlor?

19:04 - Der Schalke-Talk: Wir analysieren Lage bei S04

Darüber diskutieren wir in der achten Folge unseres neuen Video-Formats "19:04 - der Schalke-Talk". Die WAZ-Redakteure Matthias Heselmann und Sinan Sat sprechen mit Schalke-Reporter Andreas Ernst über Stärken und Schwächen des Schalker Teams - in genau 19:04 Minuten wird die Lage bei den Königsblauen analysiert.

Über Schalke 04 diskutieren (v. l.) Sinan Sat, Andreas Ernst und Matthias Heselmann.

Dieses Talk-Format wird nach jedem Schalke-Spiel zu sehen sein. Im Zentrum steht diesmal die Abwehrarbeit - nach Meinung der Diskussionsrunde war sie nicht bundesligatauglich. Und durch die Verletzung von Innenverteidiger Sepp van den Berg wird es personell nun auch noch eng. Hätte Schalke-Trainer Frank Kramer etwa Spielmacher Rodrigo Zalazar von Beginn an spielen lassen müssen? Auch diese Frage wird aufgegriffen.

Zum Schluss blicken wir auf die anstehenden Spiele bei Bayer Leverkusen (Samstag, 8. Oktober, 15.30 Uhr/Sky) und den Doppelpack gegen die TSG Hoffenheim - zunächst in der Bundesliga (Freitag, 14. Oktober, 20.30 Uhr/DAZN, Arena) und dann im DFB-Pokal (Dienstag, 18. Oktober, 20.30 Uhr/Sky, in Sinsheim).

