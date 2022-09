RWO klagt an: MSV-Fans verwüsten sanitäre Anlagen

Oberhausen. Das Niederrheinpokalspiel zwischen RWO und dem MSV Duisburg verlief weitgehend friedlich. Nun aber beklagt Oberhausen zerstörte Toilettenanlagen.

Der Frust war groß beim MSV Duisburg: Trainer Torsten Ziegner war angefressen, die Spieler haderten und . Die 1:2-Niederlage des Drittligisten beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen bedeutete das Aus im Niederrheinpokal und die Fortsetzung gleich zweier Frust-Serien: Vier Niederlagen in Serie hatte der MSV zuvor in der Liga eingefahren und das 1:2 in Oberhausen bedeutete das vierte Pokal-Aus bei einem Regionalligisten in Serie.

Einige Duisburger Anhänger ließen ihrem Frust anschließend im Stadion Niederrhein freien Lauf - das zumindest suggerierten Bilder, die RWO einen Tag später, am Samstag, auf Twitter veröffentlichte. "Liebe Duisburger, wir verstehen euren Frust, aber...", hieß es da. Und zu sehen waren Bilder von verwüsteten Toilettenanlagen. Mal war ein Mülleiner von der Wand gerissen, mal ein ganzes Waschbecken zerschlagen, mal die Türen aus den Angeln getreten.

Liebe Duisburger,

Wir verstehen euren Frust, aber… pic.twitter.com/ig6ZomQLcd — Rot-Weiß Oberhausen (@RWO_offiziell) September 24, 2022

Ansonsten hatte die Polizei ein weitgehend friedliches Derby bilanziert: Über 9700 Zuschauer waren gekommen, darunter etwa 5000 aus Duisburg - die schon bei der Anreise auf dem Weg zum Stadion von zahlreichen Polizisten begleitet wurden. Insgesamt vier Anzeigen wegen Körperverletzungen fertigte die Polizei jedoch, als zum Spielbeginn im Heimblock Pyrotechnik gezündet wurde.

Der MSV muss nun nach der Länderspielpause die richtige sportliche Reaktion zeigen, nachdem er zuletzt auch in der Liga immer weiter abrutschte: Gegen den Halleschen FC (1. Oktober, 14 Uhr) steht ein richtungsweisendes Heimspiel an, der HFC hat aktuell drei Punkte Rückstand auf Duisburg. In der Woche drauf gastieren die Zebras dann beim SV Elversberg, dem aktuellen Spitzenreiter der 3. Liga. "Ich werde mit der Mannschaft in den nächsten Tagen vertieft ins Gespräch gehen", kündigte Trainer Ziegner an. "Dass ich das Gefühl habe, nicht jeder ist bereit, alles zu investieren – das wird's bei mir nicht geben."

