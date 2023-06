RWO-Hammer: Jörn Nowak kehrt nach vier Jahren bei Rot-Weiss Essen zurück - als Trainer

Oberhausen. Das ist eine spektakuläre Rückholaktion: Jörn Nowak, Ex-Sportdirektor von Rot-Weiss Essen, wird neuer Trainer seines Ex-Klubs RWO. Alle Details.

Paukenschlag in Oberhausen: Fußball-Regionalligist RWO hat einen neuen Trainer gefunden. Es ist ein bekanntes Gesicht. Nach Informationen dieser Redaktion wird der frühere Spieler und Sportchef Jörn Nowak (37) das vakante Traineramt zur kommenden Saison übernehmen. Heute wird er bei Rot-Weiß Oberhausen offiziell als Nachfolger von Trainer Mike Terranova vorgestellt. Zuerst hatte der "Kicker" darüber berichtet. Ab dem 1. Juli übernimmt Terranova das Amt des Sportlichen Leiters im Nachwuchsbereich bei den Kleeblättern.

Rot-Weiss Essen trennte sich im April von Jörn Nowak

Nowak kehrt somit als Trainer zu jenem Klub zurück, den er im Sommer 2019 verlassen hatte, um bei Rot-Weiss Essen als Sportdirektor anzuheuern. Beim ungeliebten Rivalen aus der Nachbarstadt erreichte Nowak im dritten Anlauf sein großes Ziel: RWE stieg im vergangenen Sommer nach 14 Jahren erstmals wieder im die 3. Liga auf. Daran hatte der Sportdirektor großen Anteil, zumal er die Mannschaft in den letzten beiden Saisonspielen als Interimstrainer betreute und beide Partien gewann. .

Jörn Nowak (l.) wird Mike Terranova als Trainer bei RWO beerben. Foto: Micha Korb / ffs

Damit ist der Weg für Nowak an seine alte Wirkungsstätte frei. Der Vertrag in Essen wurde längst aufgelöst. Nowak, der in der Vergangenheit häufiger mit dem Gedanken gespielt hatte, ein Traineramt zu übernehmen, wird dies nun in Oberhausen tun. Als Spieler hatte der 37-Jährige seine aktive Laufbahn bei RWO nach zwei schweren Knieverletzungen 2016 beendet und wurde anschließend Sportlicher Leiter - mit Erfolg. In der Saison 2018/19 wurde Oberhausen unter seiner Regie Vizemeister. Es folgte das Angebot aus Essen und der Wechsel zu RWE.

Rot-Weiß Oberhausen: Patrick Bauder holt seinen Ex-Kollegen Jörn Nowak zurück

In Oberhausen wird Jörn Nowak mit seinem damaligen Nachfolger Patrick Bauder zusammenarbeiten, der seit Nowaks Abgang die Geschicke der Kleeblätter als Sportlicher Leiter leitet. Nun sind die ehemaligen Teamkollegen als Hauptverantwortliche im sportlichen Bereich wieder vereint.

