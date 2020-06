Rot-Weiß Oberhausen verliert seinen Kapitän an Fortuna Köln

Oberhausen. Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen verliert zur neuen Saison seinen Kapitän. Jannik Löhden wechselt zu Fortuna Köln. Auch ein Stürmer geht.

Rot-Weiß Oberhausen und Jannik Löhden gehen nach drei Jahren getrennte Wege. Der RWO-Kapitän wurde am Pfingstmontag als Neuzugang bei Fortuna Köln präsentiert. Der in Köln wohnhafte 2,01-Meter-Riese schlug das Vertragsangebot der Oberhausener aus. "Ich hatte vom ersten Gespräch an ein sehr gutes Gefühl“, berichtet der 30-jährige Löhden. "Köln ist in den letzten sieben Jahren meine zweite Heimat geworden und ich kann es kaum erwarten, für die Stadt und den traditionsreichen Verein zu spielen. Zudem haben mich die Ziele und Visionen der Fortuna-Familie überzeugt und ich hoffe auf eine erfolgreiche Zeit.“

Für RWO war Löhden 76 mal am Ball

In der laufenden Saison bestritt Löhden 23 Pflichtspiele für RWO. Er konnte vier Treffer markieren. Insgesamt kommt der in Buxtehude geborene Löhden auf 76 Begegnungen (acht Tore) für Oberhausen. Für keinen anderen Klub bestritt Löhden bisher so viele Spiele.

Für Alemannia Aachen - Löhden kam im Sommer 2017 aus der Kaiserstadt in den Ruhrpott - absolvierte der Hüne 60 Pflicht-Begegnungen, in denen der kopfballstarke Abwehrspieler zwölf Treffer erzielte. Für Viktoria Köln waren es 45 Partien und fünf Tore.

Auch Stürmer Philipp Gödde verlässt die Kleeblätter. "Das Kapitel Rot-Weiß Oberhausen ist für mich nach drei Jahren beendet. Wir hatten vor zwei Wochen ein gutes Gespräch mit Dimitrios Pappas und Patrick Bauder. Doch ich habe das Angebot abgelehnt. Ich will in Zukunft kürzertreten", erklärt der 25-jährige Gödde gegenüber RevierSport.

RWO: Philipp Gödde beendet seinen Profitraum

Gödde, der im Sommer 2017 von Alemannia Aachen - wie auch Löhden - nach Oberhausen wechselte, will in Zukunft im Betrieb seines Vaters arbeiten. "Dass ich Mittwochabend mal im Bernabeu-Stadion auflaufe, ist nicht mehr realistisch. Den großen Profitraum werde ich nicht mehr realisieren. Deshalb will ich ab sofort meinem Vater helfen. Wir haben eine Badsanierungs-Firma. Da ist einiges zu tun. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung", sagt Gödde.

Aber Fußball spielen will der Angreifer, der in dieser Saison in 13 Einsätzen viermal ins Schwarze traf, trotzdem weiter. "Es gibt auch einen heißen Flirt mit einem Regionalligisten", erzählt Gödde, der in Holzwickede wohnt. Auch Oberligist Holzwickeder SC sei daher eine Option.

RWO: 11 Spieler stehen unter Vertrag - 14 Kontrakte laufen aus

In Shun Terada, Daniel Davari, Justin Heekeren, Jeffrey Obst, Vincent-Louis Stenzel, Raphael Steinmetz, Jerome Propheter, Giuseppe Pisano, Bastian Müller, Kofi Twumasi und Tim Stappmann hat Rot-Weiß Oberhausen elf Spieler für die neue Serie unter Vertrag.

Bisher stehen drei Abgänge fest. Löhden wird RWO in Richtung Fortuna Köln verlassen, Felix Herzenbruch zu Rot-Weiss Essen zurückkehren und Philipp Gödde verlässt den Klub. Derweil laufen 13 Verträge aus: Christian März, Mike Odenthal, Cihan Özkara, Nico Klaß, Shaibou Oubeyapwa, Philipp Eggersglüß, Francis Ubabuike, Dominik Reinert, Tarik Kurt, Julijan Popovic, Alexander Scheelen, Tim Hermes und Alexander Bade.