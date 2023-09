Niederrheinpokal live! Stoppelkamp rettet RWO, Wuppertal droht Mega-Blamage

Oberhausen. Am Dienstag werden die ersten Partien der zweiten Niederrheinpokal-Runde gespielt. Die Favoriten RWO und Wuppertaler SV haben große Probleme.

Die ambitionierten Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV stehen am Dienstagabend vor Pflichtaufgaben. In der zweiten Runde des Niederrheinpokals treffen beide Klubs auf Teams aus dem unteren Amateurbereich. RWO empfängt den Landesligisten VfL Jüchen-Garzweiler, der WSV tritt beim Oberhausener Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden an. Klar ist: Ein Spaziergang wird es nicht für die Favoriten. Beide Klubs lagen in der zweiten Halbzeit zurück.

Das peinliche 0:2 aus Sicht von Rot-Weiß Oberhausen. Der Regionalligist tut sich im Niederrheinpokal gegen Landesligist Viktoria Jüchen-Garzweiler sehr schwer. Foto: Ant Palmer / ffs

Niederrheinpokal: Die Spiele von Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV im Live-Ticker

