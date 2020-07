Zweiter Sieg im zweiten Test: RWE gewinnt das Stadtderby

Der Regionalligist Rot-Weiss Essen setzt sich im Stadtderby beim Oberligisten ETB SW Essen mit 2:0 (0:0) durch.

Der Regionalligist Rot-Weiss Essen hat das Stadtderby beim Oberligisten ETB SW Essen vor 300 Zuschauern (mehr waren aufgrund der Coronabestimmungen nicht erlaubt) mit 2:0 gewonnen. In der ersten Halbzeit tat sich der Favorit, der vor dem Spiel die Verpflichtung von Jonas Behounek vom Drittliga-Absteiger Sonnenhof Großaspach vermelden konnte, schwer. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart kam nur zu zwei großen Chancen.

Noel Futkeu verpasste einen Abschluss und bediente Marco Kehl-Gomez, der knapp am Tor vorbei schoss. In der 43. Minute traf Kehl-Gomez den Pfosten. Der ETB, der in der Startelf mit Marcel Lenz, Ismael Remmo und Robin Urban drei ehemalige Rot-Weisse aufbot, hielt lange gut dagegen. Die Führung für RWE dann in der 50. Minute. Alexander Hahn konnte einen Freistoß direkt verwandeln. Im Anschluss hatte RWE erneut Pech. Denn auch Cedric Harenbrock scheiterte mit einem Distanzschuss an der Latte. Nach 68 Minuten war es dann erneut Hahn, der für RWE auf 2:0 erhöhte. Noel Futkeu wurde gefoult - Hahn verwandelte den folgenden Strafstoß sicher.

Für RWE war es der zweite Erfolg im zweiten Test. Im ersten Spiel wurde der VfB Bottrop mit 11:0 geschlagen. Für RWE geht es am Samstag weiter. Dann steht die Begegnung beim TSV Steinbach (14 Uhr) auf dem Programm.

Die Statistik zum Spiel

ETB: Lenz (52. Jakob Wilhelm Johann Zec) - Nguanguata, Voß, Urban, Wolters - Neuse, Walter (60. Aliu) - Mumcu, Pöhlker, Remmo (73. Maßmann) - Kimbakidila (46. Reichardt)

RWE: Golz - Hildebrandt, Heber, Hahn, Grund (46. Neuwirt) - Kehl-Gomez (46. Grote), Condé - Dahmani (46. Harenbrock), Futkeu, Adetula - Engelmann (46. Platzek)Tore: 0:1 Hahn (50.), 0:2 Hahn (68.)