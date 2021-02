Woche der Wahrheit: Simon Engelmann soll es für RWE "regeln"

Essen. Rot-Weiss Essen trifft am Dienstagabend im Pokal-Achtelfinale auf Bayer Leverkusen. Die Hoffnungen des Viertligisten ruhen auf ihrem Torjäger.

Simon Engelmann hat Großartiges geleistet in seiner ersten Saison bei Rot-Weiss Essen. 22 Tore hat der Stürmer für den Fußball-Regionalligisten bereits erzielt. Viele von ihnen waren spielentscheidend. In einer normalen Welt wäre der 31-Jährige dafür von den Zuschauern im Stadion gefeiert worden. Doch Corona macht auch die Fans erfinderisch. Um ihren Torjäger zu würdigen, sind sie auf digitale Möglichkeiten umgestiegen. Bei den RWE-Spielen werden in den Sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #Engelmannregelt Beiträge über den erfolgreichen Angreifer gesammelt. Zumeist sind es Loblieder. Engelmann ist in dieser digitalen Welt ein Held in Essen. Ein Publikumsliebling ohne Fans im Stadion.