Wieder kein Sieg für Rot-Weiss Essen: Gegen Preußen Münster müssen drei Punkte her

Rot-Weiss Essen hat sich im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln einen Punkt erkämpft und wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Beim 0:0 lief noch nicht alles rund. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren die RWE-Experten Justus Heinisch und Rolf Hantel gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex was Rot-Weiss zum Siegen noch fehlt. Der Blick geht auch nach vorne, denn am Sonntag steht das heiß erwartete Derby gegen Preußen Münster an.

Rot-Weiss Essen hat sich im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln einen Punkt erkämpft, auf den erhofften ersten Dreier müssen die Fans noch warten. Gegen die formstarken Kölner kann ein Punkt durchaus als Erfolg verbucht werden. Beim 0:0 lief aber noch nicht alles rund. RWE zeigte die schwächste Saisonleistung. Dem überragenden Torwart Jakob Golz war es zu verdanken, dass die Essener etwas Zählbares aus der Domstadt mitnehmen durften.

Rot-Weiss Essen am Sonntagabend gegen Preußen Münster

In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren die RWE-Experten Justus Heinisch und Rolf Hantel gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex was Rot-Weiss zum Siegen noch fehlt. Der Blick geht auch nach vorne, denn am Sonntagabend (19:30 Uhr, Magenta Sport) steht das heiß erwartete Derby gegen Preußen Münster an. Klar ist: In diesem Spiel muss der erste Dreier her. Klappt es wieder nicht, steigt der Druck auf die Mannschaft und die Verantwortlichen enorm.

Für die Essener wird es ein hartes Stück Arbeit gegen den langjährigen Rivalen Preußen Münster. RWE-Torwart Jakob Golz weiß jedoch um die Bedeutung dieses West-Duells: "Münster, da brennt die Hafenstraße. Die sind heiß, wir sind heiß, das wird ein geiles Spiel", sagte er nach dem Spiel in Köln.

Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster: Spielabbruch beim letzten Duell

An das letzte Spiel zwischen RWE und Preußen Münster haben alle Beteiligten keine guten Erinnerungen. Im Februar 2022 wurde das damalige Spitzenspiel der Regionalliga an der Hafenstraße abgebrochen, da Münster-Spieler von einem Böller aus der RWE-Kurve getroffen und verletzt wurden. Das Sportgericht wertete die Partie für die Preußen, am Ende gelang den Essenern aber dennoch der Aufstieg in die 3. Liga.

