Vor Kiel-Spiel: RWE-Ultras posten emotionales Video

Essen. Rot-Weiss Essen trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (18:30 Uhr) auf Holstein Kiel. Eine Motivationsspritze gibt es von den Ultras.

Es ist das vierte Pokal-Highlight in dieser Saison für Rot-Weiss Essen. Am Mittwoch (18:30 Uhr, Sky) trifft der Regionalligist im Stadion Essen auf den Zweitligisten und Bayern-Bezwinger Holstein Kiel. Und wie schon in den ersten drei Runden müssen die Essener ohne ihre Fans auskommen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind nach wie vor keine Zuschauer auf den Rängen erlaubt. Besonders bitter für die große Anhängerschaft der Rot-Weissen, die erstmals seit 27 Jahren wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals stehen. Der Tenor der RWE-Verantwortlichen: Kaum auszudenken, was an der Hafenstraße unter normalen Umständen los wäre... .

Botschaft der Ultras an die RWE-Spieler

Gänzlich ohne Unterstützung gehen die RWE-Spieler nicht in dieses so wichtige Pokalspiel, das dem Verein im Erfolgsfall rund zwei Millionen Euro einbringen würde. Am Montag veröffentlichten die Ultras Essen ein knapp dreiminütiges Video mit dem Titel "Vollgas Essen II", um die Mannschaft für das Aufeinandertreffen mit Holstein Kiel zusätzlich zu motivieren. Es ist ein Musik-Video, das unter anderem Highlights der ersten drei Pokalrunden zeigt. Die Botschaft der Ultras an die RWE-Spieler: "Auch wenn wir nicht im Stadion bei euch sind: Seid euch sicher, wir sind immer da, wir sind immer an eurer Seite."

Zu sehen ist darüber hinaus, wie einige Fans im Anschluss an die sensationellen Erfolge gegen Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen in der Essener Innenstadt und rund um die Hafenstraße feiern. Der Beitrag hat bei Youtube bereits knapp 10.000 Aufrufe erzielt. Es ist das zweite Video, das die Ultras unter dem Titel "Vollgas Essen" veröffentlicht haben. Das erste wurde vor der Saison 2019/2020 produziert und verbreitet.

RWE-Trainer Christian Neidhart hat bei der Pressekonferenz am Montag erneut bedauert, dass die Pokalspiele ohne Zuschauer stattfinden müssen. "Die Fans fehlen total", sagte er. "Es hätte natürlich viel mehr Spaß gemacht mit den Fans. Dafür machen wir schließlich alle diesen Job. Aber es ist aktuell einfach so. Wir können froh sein, dass wir unsere Saison überhaupt zu Ende spielen dürfen."