Trotz Corona: RWE verkauft mehr als 1000 Dauerkarten

Essen. Seit einigen Tagen läuft der Verkauf von Dauerkarten beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Schon jetzt sind weit über 1000 Tickets abgesetzt.

Am 19. August gab Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen bekannt, dass der Verkauf der Dauerkarten in Kürze starten werde. Neun Tage später hat der Traditionsverein bereits 1350 Dauerkarten an den Fan gebracht. Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass in der Regionalliga im Jahr 2020 vermutlich nur 300 Zuschauer pro Spiel zugelassen werden und RWE für diese Anzahl kein Ticketing anbieten wird. Die Fans lassen den Traditionsverein in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich.

Trotzdem haben sich viele RWE-Anhänger für die Dauerkarte entschieden. Bis zu 5000 Dauerkarten wird RWE verkaufen. Bei einer Teilöffnung des Stadions wäre das die Zahl, die mit einem entsprechenden Hygienekonzept ins Stadion dürfte. Ein Konzept wurde mit der Stadt Essen erarbeitet.

Wer eine Dauerkarte erworben hat, aber nicht ins Stadion darf, schaut aber in den ersten Wochen nicht in die Röhre. Denn RWE verkauft seine Dauerkarten in diesem Jahr unter dem Motto "RWE-Doppel-Pass".

RWE bietet alternativ Online-Livestream an

Denn in den kommenden Tagen wird der Verein sein Livestreamangebot präsentieren. Soviel verriet der Klub bereits: "Solange eine Stadionöffnung corona-bedingt eingeschränkt bleibt, bietet RWE einen qualitativ hochwertigen Online-Livestream samt Kommentar und diversen Kamera-Perspektiven an. Der RWE-Doppel-Pass samt entsprechendem Zugang zum Livestream ist im Dauerkartenpreis enthalten."

Wichtig für die Fans, die traditionell in der Westkurve ihren Stehplatz haben: Die neuen Dauerkarten werden nicht teurer, jeder bezahlt den gleichen Preis wie vor der Saison 2019/2020. Da auch bei einer Teilöffnung aller Voraussicht nach vorerst keine Stehplätze belegt werden dürfen, wird RWE allen Stehplatz-Dauerkarteninhabern vorübergehend einen Sitzplatz anbieten – ebenfalls ohne Preisaufschlag.