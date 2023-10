Tim Oermann: VfL Bochum öffnet Rot-Weiss Essen die Tür

Zweiter Sieg in Folge, Platz sechs in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen ist vor dem Derby am Samstag beim kriselnden MSV Duisburg wieder in der Spur. In unserem RWE-Talk „vonne“ Hafenstraße sprechen Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak mit Moderator Martin Herms über die positive Entwicklung nach dem Verl-Spiel, Trainer Christoph Dabrowski, das Derby und Vieles mehr.

Essen. Im Sommer scheiterte der Wechsel von Tim Oermann zu Rot-Weiss Essen. Der VfL Bochum ist bereit für erneute Gespräche. Das betont Marc Lettau.

18 Punkte aus zwölf Spielen: Rot-Weiss Essen spielt eine bis dato gute Drittliga-Saison. Diese könnte vielleicht noch besser verlaufen, wenn RWE einen breiteren Kader als aktuell 24 Spieler hätte. Weil die Alternativen derzeit fehlen, stellt sich der 20-Mann-Spieltagskader derzeit von alleine auf. In der Breite ist RWE nicht gut genug aufgestellt. Daran soll sich bald etwas ändern.

In der kommenden Winter-Transferperiode wünscht sich Trainer Christoph Dabrowski neues Personal. "Natürlich hat man auch den Blick nach vorne, um in der Breite Stabilität zu bekommen. Da muss man schauen, was in dem Bereich möglich ist", sagte der RWE-Trainer zuletzt. Wie diese Redaktion erfuhr, stehen die Sommer-Kandidaten Jona Niemiec (22, Fortuna Düsseldorf) und Tim Oermann (20, VfL Bochum) immer noch auf dem Essener Wunschzettel.

Nun öffnete VfL-Sportchef Marc Lettau im VfL-Talk "Anne Castroper" noch einmal die Tür für eine eventuelle Oermann-Winterleihe nach Essen. Lettau sagte zur Situation des Innenverteidigers: "Es muss am Ende Sinn machen, so wie wir es auch im Sommer kommuniziert haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er durch gute Trainingsleistungen mal den Sprung in den Kader oder gar in die Mannschaft schafft. Grundsätzlich haben wir aber das Bestreben, dass wir Tim im Winter ausleihen."

Zum Thema RWE meinte der Bochumer Funktionär: "Tim war quasi schon in Essen. Es kam aber eine außergewöhnliche Situation dazwischen. Dafür hatten wir auch vollstes Verständnis, auch wenn es für Tim und uns am Ende eine äußerst bescheidene Situation war, die sich daraus entwickelte. Wir hegen da aber keinen Groll. Wenn RWE da im Winter interessiert ist, dann werden wir darüber sprechen."

Der 20-jährige Oermann ist 1, 89 Meter groß und aktueller deutscher U21-Nationalspieler. In Bochum kommt er bis dato überhaupt nicht zum Zug. Beim VfL besitzt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

RWE-Wunschstürmer Jona Niemiec bei Fortuna Düsseldorf nur Joker

Und auch der 22-jährige Offensivspieler Niemiec kommt bei Fortuna Düsseldorf nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. In der laufenden Zweitliga-Saison kam Niemiec sieben (ein Tor) über insgesamt 69 Spielminuten zum Einsatz.

