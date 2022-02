Schalke-Trainer Fröhling: "Wer gegen Essen spielen will, muss das in Ahlen zeigen"

Gelsenkirchen. Das Regionalliga-Spiel zwischen der U23 von Schalke und Rot-Weiss Essen erhält einen würdigen Rahmen. Die Partie wird in der Arena ausgetragen.

Die Fans von Rot-Weiss Essen dürfen sich auf einen Ausflug in die Veltins-Arena freuen. Am Donnerstag gab Regionalliga-Spitzenreiter RWE bekannt, dass das Auswärtsspiel am 26. Februar (14 Uhr) bei der U23 des FC Schalke 04 im Stadion des Fußball-Zweitligisten stattfinden wird. "Die Jungs haben das auch gelesen. Aber wer gegen Rot-Weiss Essen in der Arena spielen will, der muss das erstmal am Freitagabend in Ahlen zeigen", appellierte Schalke-Trainer Torsten Fröhling schon einmal an das kommende Spiel seiner Mannschaft in Ahlen.

Schalke II gegen RWE: 10.000 Zuschauer erlaubt

Informationen zum Vorverkauf und zum Karten-Kontingent gab es noch nicht. Nach aktueller Corona-Lage dürften jedoch bis zu 10.000 Zuschauer beim kleinen Derby in der Arena dabei sein.

