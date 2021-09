RWE-Zugang Michel Niemeyer: Kein Einsatz vor der Rückrunde

Essen. Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen wird noch lange auf Sommer-Zugang Michel Niemeyer verzichten müssen. Das gab RWE am Dienstag bekannt.

Noch immer wartet Michel Niemeyer (25) auf den ersten Einsatz für seinen neuen Verein Rot-Weiss Essen. Im Sommer wechselte der Linksverteidiger vom SV Wehen Wiesbaden an die Hafenstraße. Gespielt hat er aber noch nicht. Aufgrund langwieriger Sehnenprobleme am linken Knie musste der 25-Jährige bisher pausieren. Auch rund sechs Wochen nach dem Saisonstart in der Regionalliga West sieht es noch nicht besser aus.

RWE-Verteidiger Michel Niemeyer bis Jahresende in der Reha

Klar ist nun, dass Niemeyer im Jahr 2021 kein Spiel mehr für Rot-Weiss Essen machen wird. Wie RWE mitteilte, hat sich der frühere Leipziger und Magdeburger einer Arthroskopie unterzogen. Bei diesem Eingriff wurde eine Naht gesetzt, die zur Linderung der Problematik beitragen soll. Niemeyer werde bis zum Jahresende eine Reha absolvieren und stünde laut Plan erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung.

„Die lange Ausfallzeit ist für mich mental nicht einfach. Ich bin froh, dass ich fortan einen klaren Zeitplan für den Heilungsverlauf habe. Jetzt möchte ich in der Reha nach vorn schauen und alles dafür tun, so schnell wie möglich zurückzukommen“, wird der RWE-Verteidiger zitiert. (fs)

