RWE vor Jahn-Spiel: Das ist der Stand bei Wiegel und Sapina

Essen. Rot-Weiss Essen trifft am Samstag im Stadion an der Hafenstraße ab 14 Uhr auf den SSV Jahn Regensburg. Mit welchem Personal? Das ist offen.

Auch wenige Tage vor dem Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg (Samstag, 14 Uhr) muss Rot-Weiss Essen um den Einsatz von zwei wichtigen Säulen des Teams von Christoph Dabrowski bangen.

Rechtsverteidiger Andreas Wiegel klagte auch am Mittwoch, am freien Trainingstag, über Leistenbeschwerden. Mittelfeld-Motor Vinko Sapina hat mit einem Schlag auf der Innenseite des Oberschenkels zu kämpfen. "Beide haben am Mittwoch individuell belastet. Wir müssen jetzt abwarten, wie sie die Belastung verkraften und was die Jungs sagen werden. Stand heute - 16.30 Uhr - wären beide Samstag nicht dabei. Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit", berichtet RWE-Sportdirektor Christian Flüthmann.

Beide Verletzungen resultierten nicht aus der 1:5-Pleite gegen die TSG Hoffenheim II, sondern aus Trainingseinheiten am vergangenen Wochenende.

Ob mit oder ohne Wiegel und Sapina: Flüthmann erwartet mit Regensburg einen ganz harten Brocken. Immerhin sind die Bayern nach fünf Spieltagen immer noch ungeschlagen. Regensburg hat acht Punkte auf dem Konto und gerade einmal vier Gegentore kassiert.

"Das ist schon eine sehr gute Mannschaft, die aus einer stabilen Defensive agiert. Dann versucht sie immer wieder in die Tiefe zu gehen und zuzustechen. Wir sind auf solche eine Spielweise vorbereitet. Wir werden sicherlich einen hohen Anteil am Ballbesitz haben und das Beste daraus machen müssen. Es könnte ein Geduldsspiel werden. Aber mit der Unterstützung unseres tollen Publikums und der guten Form unserer Mannschaft bin ich zuversichtlich, dass auch am Samstag die drei Punkte an der Hafenstraße bleiben."

Bislang trafen die beiden Teams in einem Pflichtspiel nur einmal aufeinander: Im August 1952 siegte RWE an der Hafenstraße in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde mit 5:0. Am Ende der Saison wurde Essen dann zum einzigen Mal in der Vereinsgeschichte DFB-Pokal-Sieger. Gegen RWE als Sieger hätte am kommenden Samstag die überwiegende Mehrheit im Stadion an der Hafenstraße mit Sicherheit nichts einzuwenden.

