Am Samstag wird es eine große Choreografie auf der Westtribüne geben. Die Ultras von Rot-Weiss Essen planen sie seit Wochen.

Regionalliga West RWE und Preußen Münster: So bereiten sich die Fanszenen vor

Essen. Das Regionalliga-Endspielwochenende elektrisiert die Anhänger von Rot-Weiss Essen und Preußen Münster. Was die Fanszenen am Samstag planen.

Es ist ein Finale, das die Fanszenen von Rot-Weiss Essen und Preußen Münster seit Tagen elektrisiert. RWE spielt am Samstag (14 Uhr, Stadion an der Hafenstraße) gegen Rot Weiss Ahlen – der SCP parallel im Preußenstadion gegen die U21 des 1. FC Köln.

Die Ausgangslage ist so verrückt, wie das Titelrennen, das sich beide Traditionsvereine in dieser Regionalliga-Saison liefern: Essen ist Erster, hat 84 Punkte – genauso viele wie Münster. Der Vorteil für die Rot-Weissen, ist die bessere Tordifferenz (+2). Somit gilt: RWE hat alles in der eigenen Hand – aber selbst bei einem Heimsieg gegen Ahlen könnte Münster aufsteigen. Die Voraussetzung ist: Der SC Preußen gewinnt so hoch, dass er auf eine bessere Tordifferenz kommt.

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster wollen in die 3. Liga

In beiden Städten ist das Aufstiegsrennen das vorherrschende Thema, kein Wunder, immerhin löst die Chance auf die Meisterschaft in der Regionalliga West und der damit verbundene Aufstieg in die 3. Liga bei den Anhängern beider Vereine eine tiefe Sehnsucht aus.

Eine Sehnsucht nach besseren Zeiten im Profifußball, in den beide Traditionsklubs nach eigenem Selbstverständnis hingehören. Die Essener wurden 1955 Deutscher Meister, die Münsteraner vier Jahre zuvor Vize-Meister. Die Preußen gehören zudem zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Tradition pur. Die Stadien sind für die Partien am Samstag längst ausverkauft.

Um den beiden Endspielen an diesem Wochenende einen würdigen Rahmen zu geben, haben sich beide Fanlager etwas ausgedacht. Schon seit Wochen plant die Essener Ultraszene eine große Choreografie für den letzten Spieltag. Die aktiven Fans sammelten in den vergangenen Heimspielen Spenden, „damit wir gemeinsam eine würdige Choreo auf die Beine stellen können“, wie es auf der Website der „Rude Fans“ heißt. Jeder Cent, jeder Euro helfe. "Also, lasst uns gemeinsam unser großes Ziel erreichen und diese Schweineliga verlassen!"

Zudem rufen die „Rude Fans“ sowie die „Vandalz“ und die „Jungen Essener“ dazu auf, am Samstag mit einem Schal ins Stadion an der Hafenstraße zu kommen. Das teilten die Ultra-Gruppierungen jüngst auf ihren Online-Auftritten mit.

Auch der Anhang von Preußen Münster fiebert dem Saisonfinale in der Regionalliga West entgegen. Foto: firo

In Münster wird am Samstag ein Fanmarsch stattfinden. Anhänger treffen sich morgens am Aasee und werden anschließend gemeinsam Richtung Hammer Straße laufen. Zu dem Fanmarsch hat die aktive Fanszene eingeladen.

