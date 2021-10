RWE-Trainer Neidhart nach Remis gegen RWO: "Bleibt immer schön hinter uns"

Essen. Vor Rekordkulisse spielte Rot-Weiss Essen nur Unentschieden. Trotz anfänglicher Führung gelang RWO noch der Ausgleich. Die Stimmen zum Spiel.

Schon vor dem Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen deutete alles auf einen Rekord hin. Erstmals in dieser Saison waren 12.500 Zuschauende im Stadion Essen zugelassen, davor lag die Grenze bei maximal 10.000 Fans. Hinzu kam eine Partie mit sportlicher Brisanz: Der Tabellenerste Essen traf auf den Tabellenzweiten Oberhausen. Mit einem Sieg konnte RWE die Führung entweder ausbauen oder verlieren.

Offiziell wurde der Rekord in der 87. Spielminute, als die fünfstellige Zahl auf der Videowand erschien. „Das macht den Fußball aus, solche Spiele, so ein Derby“, sagte RWE-Neidhart über die Stimmung im Stadion. Der Rahmen zum Spiel habe auf jeden Fall gepasst.

RWE-Kapitän Grote: "Haben unseren Faden verloren"

Und lange mussten die 12.500 Fans nicht auf ein Tor warten. In der 13. Minute traf Oguzhan Kefkir zum 1:0 für RWE, zuvor hatte sich Isaiah Young stark durchgesetzt und die Vorarbeit geliefert. Im weiteren Spielverlauf kam jedoch auch RWO zu guten Chancen. Essens Trainer fasste die Hälfte so zusammen: "Die ersten 35 Minuten bin ich eigentlich einverstanden. Da haben wir den Ball sehr gut laufen lassen, waren sehr präsent und haben das Ding sehr gut ausgespielt. Die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit haben wir viele Fehler drin gehabt, viele Ungenauigkeiten, dadurch ist Oberhausen ein bisschen wieder ins Spiel reingekommen."

Es deutete sich bereits an, dass die zweite Hälfte schwerer werden würde. So hielt die knappe Führung der Essener auch nur bis zur 75. Minute: Oberhausens Shaibou Oubeyapwa bediente Sven Kreyer, der den Ausgleich und seinen achten Saisontreffer erzielte. „Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft gespielt, die haben uns in der ersten Halbzeit vor einige Probleme gestellt", sagte der Torschütze nach dem Spiel. Sein Team habe aber trotzdem dort weitergemacht, wo sie in den ersten Saisonspielen aufgehört habe.

Hitzige Zweikämpfe im Derby zwischen RWE und RWO. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Es blieb bei dem 1:1 bis zum Schlusspfiff – damit muss sich RWE zum ersten Mal in dieser Saison die Punkte teilen. Für Essens Kapitän Dennis Grote geht das Ergebnis in Ordnung. "Gerade in der zweiten Halbzeit, ähnlich wie in der letzten Woche schon, haben wir ein bisschen unseren Faden verloren. Nicht mehr so gespielt wie wir wollten und folgerichtig den Ausgleich bekommen“, sagte er.

RWO-Trainer Terranova freut sich über "gewonnenen Punkt"

Für Christian Neidhart war es eine sehr ausgeglichene zweite Hälfte. „Es gab viele Fehler, die man eigentlich bei uns weniger sieht. Das liegt aber sicherlich auch am Gegner, der mehr Druck macht, der offensiver spielt“, erklärte er, und zum Ausgleich: "Wenn man sieht wie das 1:1 fällt, dann muss man ein taktisches Foul spielen. Da hole ich mir die Gelbe Karte ab und du gewinnst am Ende mit 1:0. Das darf dir dann so in der Art nicht passieren.“ Unter dem Strich sei es jedoch ein gerechtes Unentschieden gewesen.

In der Tabelle ändert sich für RWE zunächst erstmal nichts. Die Neidhart-Auswahl steht weiterhin auf Platz eins, RWO hingegen auf dem dritten Rang - weil Wuppertal gewinnen konnte. RWE und RWO haben aber je nur neun Spiele absolviert, Oberhausen bleibt also Essens ärgster Verfolger. RWO-Trainer Mike Terranova sagte über das Spiel: "Für mich ist das ein gewonnener Punkt, weil wir alles rausgehauen haben. Deswegen bin ich heute einfach stolz."

Auch Christian Neidhart richtete auf der Pressekonferenz noch Worte an den Gästetrainer: "Terra, deiner Mannschaft und Oberhausen für die nächsten Spiele alles gut - und bleibt immer schön hinter uns."

