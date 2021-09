RWE-Trainer Christian Neidhart deutet Vertragsverlängerung an

Essen. Rot-Weiss Essen führt die Regionalliga nach acht Spielen an. Unter Trainer Christian Neidhart läuft es. Eine Vertragsverlängerung steht im Raum.

Vor dem Regionalliga-Spitzenspiel am Samstag (14 Uhr) zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen war RWE-Trainer Christian Neidhart zu Gast in unserem . Im Gespräch mit Moderator Christopher Kremer und den Reportern Ralf Wilhelm und Rolf Hantel sprach der 52-Jährige auch über seine persönliche Zukunft bei den Rot-Weissen.

RWE-Trainer Neidhart: "Wird zeitnah Gespräche geben"

Neidhart verriet, dass sich sein Vertrag im Aufstiegsfall automatisch verlängern werde. Aber auch unabhängig von der sportlichen Entwicklung könnte es zeitnah zu einer Übereinkunft kommen. "Es wird zeitnah Gespräche geben", sagte Neidhart. "Die Konstellation mit Marcus Uhlig, Jörn Nowak und Christian Neidhart ist für uns perfekt. Wenn sich die Fans das auch wünschen und so wollen - umso besser. Ich habe immer langfristig bei meinen Vereinen gearbeitet. Ich hoffe, dass das auch in Essen so bleibt."

RWE: Neidhart will seinen Sohn nicht trainieren

Der RWE-Trainer schloss hingegen aus, mit seinem Sohn Nico Neidhart im gleichen Verein zusammenzuarbeiten. Der 27-jährige Außenverteidiger steht aktuell beim Zweitligisten Hansa Rostock unter Vertrag. Ein WAZ-Leser wollte wissen, ob sein Sohn im Aufstiegsfall eine Option für Rot-Weiss Essen sei. "Ich würde das ausschließen. So eine Konstellation würden wir uns beide gerne ersparen. Die Leute könnten es anders einschätzen", meinte Neidhart senior.

Am Samstag trifft RWE auf Rot-Weiß Oberhausen. Das Derby ist zugleich das Gipfeltreffen in der Regionalliga West. Rot-Weiss Essen führt die Tabelle nach sechs Siegen in Folge vor den überraschend starken Kleeblättern an. Neidhart freut sich auf das Spiel, das vor 12.500 Zuschauern im Stadion Essen ausgetragen wird: „Eine bessere Konstellation für so ein Spiel kannst du nicht haben. Das Stadion wird voll sein mit den Zuschauern, die reindürfen. Demnach ist die Vorfreude auf dieses Derby riesengroß.“

