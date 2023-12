RWE-Talk: Kourouma überzeugt und verändert die Statik in der Verteidigung

RWE-Talk: Kourouma überzeugt und verändert die Statik in der Verteidigung

Essen Rot-Weiss Essen schlägt Lübeck. Bei „Vonne Hafenstraße“ diskutieren wir über den Sieg und die Folgen des Dreiers. RWE kann das Jahr vergolden.

Rot-Weiss Essen schlug den VfB Lübeck am Freitagabend mit 1:0 - Isi Youngs Treffer reichte, der Arbeitssieg war perfekt. Bei „Vonne Hafenstraße“, unserem RWE-Videotalk, analysiert Moderatorin Kira Alex den Sieg mit den Reportern Ralf Wilhelm und Justus Heinisch. Für beide gibt es einen Matchwinner: Mustafa Kourouma.

Der Innenverteidiger rutschte überraschend in die Startelf und überzeugte mit guter Zweikampfführung. Zwei Wackler gab es in der zweiten Halbzeit, dennoch zeigte Kourouma einmal mehr: Er ist da, wenn er gebraucht wird. „Nach der Freistellung von Felix Bastians hatte man sich ja gefragt, ob RWE nicht genügend Verteidiger hat. Man muss jetzt feststellen: Nein, es geht alles auf, solange sich niemand verletzt“, sagt Heinisch.

Rot-Weiss Essen: Young trifft - überzeugt aber nicht

Vorne gab es ebenfalls eine Änderung, Ron Berlinski startete für Leonardo Vonic und durfte 90 Minuten durchspielen. Wilhelm würde den 29-Jährigen auch am kommenden Dienstag aufstellen. Dann steht das letzte Pflichtspiel des Jahres an, der Hallesche FC kommt an die Hafenstraße. Aber: Torszenen hatte Berlinski kaum.

Mehr zum 1:0-Heimsieg von Rot-Weiss Essen

Zum Nachlesen: So lief es gegen den VfB Lübeck.

Ein Innenverteidiger zeigt es allen - die Noten.

Warum die Weihnachtsgans bei RWE ganz fett werden kann.

Bei „Vonne Hafenstraße“ spricht das Trio zudem über Torschütze Isi Young. Bis zu seinem Treffer konnte er, da waren sich Wilhelm und Heinisch einig, nicht überzeugen. Nach Lucas Brummes toller Vorarbeit erzielte er schließlich die Führung. Wenn der Treffer neues Selbstbewusstsein und Auftrieb gibt, wäre das klasse, sagt Wilhelm.

Rot-Weiss Essen gegen VfB Lübeck: Über dieses Duell sprechen wir in unserem RWE-Talk „vonne Hafenstraße“ Foto: Unbekannt / ffs

Gegen den Halleschen FC erwarten die Reporter ein ähnliches Spiel. Wieder geht es gegen ein Team, das um den Klassenerhalt kämpft. Ein bisschen offensiver und mutiger als Lübeck dürfte der HFC dennoch auftreten, schätzen sie. Welche Spieler sie aufstellen würden, wie ihr Hinrundenfazit ausfällt und welche Bedeutung das letzte Spiel des Jahres für Rot-Weiss Essen hat, auch darüber geht es in der neuesten Folge von „Vonne Hafenstraße“.

Lesen Sie hier: Dabrowski ist „überglücklich“ - äußert aber auch Kritik.

Zu Schauen gibt es den Talk wie immer auf waz.de, reviersport.de und youtube.com. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback können Sie uns jederzeit eine Mail schreiben an vonnehafenstrasse@funkemedien.de. Viel Spaß beim Zuschauen!

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere RWE-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zu Rot-Weiss Essen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE