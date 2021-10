RWE-Schock: Langer Ausfall von Abwehrchef Daniel Heber droht

Essen. Schwerer Rückschlag im Aufstiegskampf für Rot-Weiss Essen. Beim 0:0 gegen den SC Wiedenbrück sah Daniel Heber Rot -- und verletzte sich dabei.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat am Samstag beim 0:0 gegen den SC Wiedenbrück nicht nur zwei Punkte, sondern möglicherweise auch seinen Abwehrchef Daniel Heber verloren. Wie RWE-Trainer Christian Neidhart nach dem Spiel sagte, musste Heber ins Krankenhaus gebracht werden. "Das sah erstmal nicht gut aus", meinte der Coach. Ein langer Ausfall droht vermutlich.

Kurios: Neidhart bekam gar nicht mit, dass sein Abwehrchef sich womöglich schwer verletzte, in der gleichen Aktion sah Heber nämlich die Rote Karte für eine Notbremse. Der Trainer weiter: "Ich habe das auch erst in der Halbzeit erfahren und möchte nichts hineininterpretieren. Natürlich hoffen wir, dass keine Hiobsbotschaft kommt."

Heber-Ausfall ein schwerer Schlag für Rot-Weiss Essen

Für RWE wäre das ein herber Verlust, Heber ist die große Konstante im Abwehrzentrum. Ob in der vergangenen Saison mit Alexander Hahn und Felix Herzenbruch oder in dieser Spielzeit mit Yannick Langesberg und José Enrique Rios Alonso –

In der Spielzeit 2020/21 spielte er in 39 von 40 Spielen von der ersten bis zur letzten Minute, fehlte nur einmal gelbgesperrt. Kurz vor Ende der Saison unterschrieb er bei RWE einen neuen Vertrag bis 2025, sagte höherklassigen Vereinen ab, um weiter in Essen zu spielen.

Auch in den ersten acht Spielen der laufenden Saison stand er jede Minute auf dem Feld. Gegen Oberhausen und Uerdingen fehlte er zuletzt krank, kehrte gegen Wiedenbrück nun wieder in die Startelf zurück – um in der ersten Halbzeit wieder vom Feld zu müssen. Jetzt muss RWE lange ohne den Abwehrchef planen. (phz, mh)

