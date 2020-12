RWE schlägt Fortuna Düsseldorf und steht im Achtelfinale

Essen. Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen hat für die nächste Pokalsensation gesorgt. Gegen Fortuna Düsseldorf gewann RWE mit 3:2 (2:1).

Zum Jahresabschluss stand für den Regionalligisten Rot-Weiss Essen das Zweitrunden-Highlight im DFB-Pokal gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf an. Nach 90 Minuten stand es 3:2 (2:1). RWE gelang die nächste Sensation.

Das Highlight hatte RWE sich verdient. Nach einer ganz starken Hinrunde in der Regionalliga West - inklusive eines Sieges in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld - stand am Mittwoch in der 2. Runde das Duell gegen Fortuna Düsseldorf an. Und RWE krönte das Jahr 2020 - besiegte den nächsten Favoriten - diesmal mit 3:2.

Rot-Weiss Essen begann abwartend und überließ dem Zweitligisten das Feld. Die kamen bereits in der vierten Minute zu einer großen Chance. Nach Vorarbeit von Jean Zimmer und Marcel Sobottka kam Rouwen Hennings aus wenigen Metern frei zum Abschluss, doch RWE-Schlussmann Daniel Davari zeigte eine starke Reaktion.

In der siebten Minute wurde dann auch RWE mit der ersten Offensivaktion brandgefährlich. Joshus Endres ging nach Vorlage von Amara Condé alleine auf das Fortuna-Tor zu, verzog allerdings aus 15 Metern deutlich. Die zweite RWE-Chance saß dann. Dennis Grote eroberte den Ball im Mittelfeld, sein Pass fand Torjäger Simon Engelmann, der mit seinem Schuss zum 1:0 traf (16.) - bei dem Treffer machte Fortuna-Torwart Raphael Wolf keinen guten Eindruck.

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel - in der 36. Minute machte dann der andere Torjäger auf sich aufmerksam. Nach einer Flanke von Edgar Prib schloss Hennings humorlos ab - der Ausgleich für die Fortuna. Drei Minuten später war der schon wieder Geschichte. Nach einer Flanke von Daniel Heber war in der Mitte plötzlich RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez völlig frei - aus acht Metern traf er per Kopf zur erneuten Führung der Essener. Mit dem 2:1 ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel passierte lange Zeit nicht viel. RWE stand defensiv kompakt, Düsseldorf fand keine Lücke. Dann die 70. Minute, dann der nächste Treffer für den Underdog. Nach einem Traumpass von Condé traf der erst kurz zuvor eingewechselte Oguzhan Kefkir zum 3:1 für den Viertligisten. Davon schien sich die Fortuna nicht mehr zu erholen. Bis zur 86. Minute, dann gab es Elfmeter für Fortuna Düsseldorf nach einem Foul von Essens Alexander Hahn. Hennings trat an und traf sicher. RWE führte nur noch 3:2 (87.).

RWE warf sich in der Folge in jeden Ball und brachte den Vorsprung über die Zeit. Damit steht RWE nach Siegen über Bielefeld und Düsseldorf im Achtelfinale des DFB-Pokals. Und neben dem sportlichen Erfolg winkt auch die nächste große Einnahme - mindestens 500.000 Euro wird das Achtelfinale in die Essener Kassen spülen.