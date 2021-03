RWE-Präsident Uhlig tobt wegen Elfmeterpfiff: „Ein Riesen-Skandal“

Essen. RWE kämpft gegen Kiel um den Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals. Zur Pause sieht es schlecht aus. Auch wegen einer strittigen Entscheidung.

Es war der große Aufreger in der ersten Halbzeit des Pokalspiels zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel. Der Regionalligist trat in der Anfangsphase selbstbewusst auf und stand vor allem in der Defensive sehr sicher. Bis zur 24. Minute. Schiedsrichter Markus Schmidt gab nach einem vermeintlichen Foul von RWE-Spieler Dennis Grote an Kiels Finn Porath Elfmeter für den Zweitligisten. Eine Fehlentscheidung.

Grote traf seinen Gegenspieler zwar am Fuß, das allerdings erst, nachdem Porath ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging. Verwunderlich: Vom Video-Assistenten gab es keinen Einwand. Alexander Mühling nutzte das eiskalt zur Führung für den Bayern-Bezwinger aus.

RWE-Präsident Uhlig: "Wir haben 20000 Euro für die Installation der Videokameras bezahlt"

In der Halbzeitpause ging Rot-Weiss Essens Vorsitzender Marcus Uhlig zum Vierten Offiziellen, um sich über den Pfiff zu beschweren. Im Halbzeitinterview mit Sky machte er seinem Ärger Luft. „Das ist eine ganz krasse Fehlentscheidung, ein Riesen-Skandal“, sagte er und fügte verbittert hinzu: „Wir haben 20000 Euro für die Installation der Videokameras bezahlt und man fragt sich, ob die alle geschlafen haben. Dann wird man vom Vierten Offiziellen noch arrogant abgekanzelt.“

RWE kassierte zu allem Überfluss zwei Minuten später das 0:2 durch Janni Serra. Vermutlich die Vorentscheidung in diesem Pokal-Viertelfinale.