Interview RWE-Kapitän Dennis Grote vor Topspiel in Münster: "Wollen ein Zeichen setzen"

Essen. Gipfeltreffen in der Regionalliga West: Preußen Münster empfängt am Dienstagabend Rot-Weiss Essen. Dennis Grote trifft auf seinen Ex-Klub.

Ein Fahrt aus Essen ins Münsterland ist für Dennis Grote (35) zur Tagesaufgabe geworden. Der Kapitän des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen wohnt mit seiner Familie in Wettringen, einer Gemeinde, die rund 30 Kilometer von der Stadt Münster entfernt ist. Am Dienstagabend trifft der Mittelfeldspieler dort mit RWE auf Preußen Münster. Anstoß im Preußenstadion ist um 19 Uhr. Es ist das Duell der beiden Vereine, die vor der Saison zu den Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga erklärt wurden.