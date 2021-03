RWE-Jahrhunderttrainer Jürgen Röber: "Rot-Weiss Essen ist eine Macht"

Abpfiff 1993 in Münster: RWE-Trainer Jürgen Röber springt vor Freude über den Aufstieg in die 2. Bundesliga in die Luft. Im Hintergrund feiern 10.000 mitgereiste Essener Fans.

Essen. Rot-Weiss Essen trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch auf Holstein Kiel. Jürgen Röber sieht gute Chancen für seinen Ex-Verein.

Als Rot-Weiss Essen zuletzt im Viertelfinale des DFB-Pokals stand, ging auch der Stern von Jürgen Röber (67) auf. An der Essener Hafenstraße hatte der Ex-Profi 1991 seine aktive Karriere beendet und wurde Trainer. In der Saison 1993/1994 führte er die Essener zwischenzeitlich in die obere Tabellenhälfte der 2. Bundesliga und sogar ins Halbfinale des DFB-Pokals. Ein Lizenzentzug stoppte diese Erfolgsgeschichte. Röber wechselte in die Bundesliga zum VfB Stuttgart, RWE erreichte ohne ihn das Pokalfinale, musste aber den Zwangsabstieg hinnehmen.