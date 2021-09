RWE holt Ex-Bochumer Felix Bastians als Abwehr-Verstärkung

Essen. Felix Bastians wechselt zu Rot-Weiss Essen. Der 33-jährige Abwehrspieler war einst beim VfL Bochum Kapitän und spielte zuletzt in Belgien.

Prominenter Zugang für Regionalligist Rot-Weiss Essen: Abwehrspieler Felix Bastians kommt ablösefrei an die Hafenstraße. Der 33-Jährige spielte zuletzt in Belgien für den FC Waasland-Beveren in der ersten Liga. In Deutschland kam er als Innen- und Außenverteidiger für den SC Freiburg, Hertha BSC und den VfL Bochum zu insgesamt 208 Erst- und Zweitliga-Einsätzen. Bastians unterschrieb einen bis Juni 2022 gültigen Vertrag, der eine erfolgsabhängige Option für ein weiteres Jahr enthält. Zuletzt war er auch beim MSV Duisburg im Gespräch. Er trägt die Rückennummer 4.

"Aufgrund der nicht planbaren Ausfallzeit von Michel Niemeyer hat sich ein zusätzlicher Bedarf auf der Linksverteidiger-Position ergeben. Felix Bastians hat in den letzten Tagen einen hervorragenden Fitnesseindruck hinterlassen, so dass wir davon überzeugt sind, dass uns seine große Qualität, Erfahrung und Mentalität kurzfristig und auch auf Strecke weiterhelfen werden“, sagte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak. Auch Trainer Christian Neidhart freut sich auf den routinierten Zugang, der beim Revier-Nachbarn VfL Bochum Mannschaftskapitän und als starker, nicht immer einfacher, Charakter bekannt war: „Felix ist in der Defensive variabel einsetzbar. Darüber hinaus gewinnen wir mit ihm einen äußerst erfahrenen Neuzugang, der sein Können national und international auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat."

RWE-Zugang Bastians - erst in Deutschland, dann in China

Nach seiner Zeit in Deutschland lief der 1,88 Meter große zunächst zwei Jahre in China für Tianjin Teda auf, bevor er nach Belgien wechselte. In seiner Jugendzeit spielte er für die DFB-Nationalmannschaften von der U18 bis zur U21. „Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort Teil von Rot-Weiss Essen bin. Nirgendwo wird der Fußball so geliebt und gelebt wie hier bei uns im Ruhrgebiet. Ich habe als Spieler schon erlebt, welche Kraft man freisetzen kann, wenn man sich mit dem Verein, den Fans, und der ganzen Region vollständig identifiziert. Genau dafür stehe ich und das möchte ich in jeder Minute, die ich für RWE auf dem Platz stehen darf, mit in die die Waagschale werfen, um mitzuhelfen, unser großes Ziel zu erreichen“, sagt Bastians.

Bastians hat keinen weiten Anfahrtsweg. Nach seiner Rückkehr aus China lebt der Familienvater mit Frau und Kindern wieder in seiner Geburtsstadt Bochum. (aer)

