RWE hat den Stresstest gegen Fortuna Köln bestanden

Essen. Rot-Weiss Essen hat am Sonntag einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen Fortuna Köln gefeiert. Die Reaktion von RWE war gut. Ein Kommentar.

Stresstest mit Auszeichnung bestanden. Es war kein leichtes Unterfangen, welches Rot-Weiss Essen an diesem Sonntag in die Tat umsetzen musste: Nach zwei 0:3-Niederlagen in Liga und Pokal galt es, wieder in die Erfolgsspur zu finden und vor allem die ernüchternde erste Saisonniederlage in Düsseldorf als einmaligen Ausrutscher zu dokumentieren.