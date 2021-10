RWE-Gegner Alemannia Aachen schmeißt Trainer Helmes raus

Aachen. Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen hat Trainer Patrick Helmes (37) beurlaubt. Am Samstag gegen Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße.

Alemannia Aachen hat die Notbremse gezogen und Trainer Patrick Helmes entlassen. Das gab der Viertligist am Dienstag bekannt. Der ehemalige Nationalspieler sei „nach einer intensiven Analyse“ über die Entscheidung informiert worden, teilte der frühere Bundesligist am Dienstag mit.

„Wir waren von dem Weg mit Patrick Helmes überzeugt, müssen aber nun durch ausbleibende Ergebnisse im Sinne der Alemannia handeln und diesen Schritt gehen“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Moberz.

Alemannia Aachen am Samstag bei Rot-Weiss Essen

Nach 13 Spielen in der Regionalliga West liegen die Aachener nur auf Platz 15. Co-Trainer Uwe Grauer übernimmt interimsweise den Trainerposten. Am kommenden Samstag trifft die Alemannia an der Essener Hafenstraße auf Spitzenreiter Rot-Weiss Essen (14 Uhr, WAZ-Live-Ticker).

