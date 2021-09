Regionalliga RWE gegen RWO: Mehr Zuschauer beim Derby in Essen erlaubt

Essen. Gute Nachrichten für die Fans von Rot-Weiss Essen. Das Derby am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen dürfen mehr Zuschauer sehen.

Rot-Weiss Essen kann im Spitzenspiel der Regionalliga West am Samstag (14 Uhr, Live in unserem Ticker) auf noch größere Unterstützung von den Rängen zählen. Wie der Tabellenführer am Montag mitteilte, dürfen das Spiel gegen den Zweiten Rot-Weiß Oberhausen 12.500 Zuschauer sehen. Zuvor waren maximal 10.000 Fans bei RWE-Heimspielen erlaubt.

Es wird künftig NOCH LAUTER an der #Hafenstraße! Ab dem Duell gegen @RWO_offiziell sind 12.500 Zuschauer bei #Heimspielen erlaubt. Außerdem sind Tickets für das Duell mit dem #SCWiedenbrueck ab Mittwoch im Vorverkauf.

Viele Tickets sind nicht mehr zu haben. Nur 1500 Karten stehen für das Revierderby zum Verkauf, 11.000 sind bereits vergriffen. 900 Stehplatzkarten wurden den Gästen aus Oberhausen zur Verfügung gestellt.

Die WAZ-Westkurve bleibt bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent, zusätzliche Sitzplätze werden auf Sparkassen-, Rahn- sowie Stadtwerke-Tribüne zur Verfügung gestellt. Das Stadion Essen bietet insgesamt 20.650 Zuschauern Platz. Aufgrund der Corona-Beschränkungen durften zu Saisonbeginn aber nur maximal 6600 Zuschauer dabei sein. Diese Zahl wird nun fast verdoppelt.

Bei Rot-Weiss Essen gilt weiter die 3-G-Regel

Auch weiterhin gilt bei Spielen von Rot-Weiss Essen die 3G-Regelung: Der Stadionbesuch ist entweder mit vollständiger Impfung (seit 14 Tagen), einem negativen Corona-Schnelltest-Ergebnis (max. 48 Std. alt) oder dem Nachweis über die Genesung (positiver PCR-Test min. 28 Tage, max. 6 Monate alt oder Erstimpfung nach Infektion) möglich.

RWE führt die Tabelle nach sechs Siegen in Folge vor den überraschend starken Kleeblättern an. Das 2:1 des Vizemeisters beim SV Lippstadt war bereits der sechste Sieg in Folge für den Aufstiegsfavoriten aus Essen. Die Oberhausener gewannen ihr Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen souverän mit 4:0. Das Team von Trainer Mike Terranova liegt nur zwei Punkte hinter dem Rivalen aus der Nachbarstadt. (mh)

