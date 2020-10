RWE feiert vor 5000 Fans den dritten Sieg in Serie

Essen. Rot-Weiss Essen hat gegen Fortuna Düsseldorfs U23 mit 2:0 gewonnen. 5000 Fans waren im Stadion. Dennis Grote und Cedric Harenbrock trafen.

Top-Spiel an der Hafenstraße und das erstmals seit einem halben Jahr mit mehr als 300 Zuschauern. 5.000 Fans durften das Duell zwischen Rot-Weiss Essen (vier Spiele, acht Punkte) und Fortuna Düsseldorf II (fünf Spiele, elf Punkte) live mit erleben und sorgten für eine besondere Atmosphäre.





RWE-Trainer Christian Neidhart schickte im Vergleich zum 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Lippstadt eine unveränderte Elf ins rennen. Und diese erwischte auch den besseren Start. Nach einem Einwurf von Oguzhan Kefkir verlängerte Daniel Heber auf Marco Kehl-Gomez, der aus kurzer Distanz knapp über das Tor köpfte.





Die Hausherren blieben die gesamte erste Halbzeit über die aktivere und gefährlichere Mannschaft. Fortuna Düsseldorf stand sehr sicher und lauerte auf Konter. Bis zur 35. Minute, als die Gäste Glück hatten. Nach einer Ecke von Kevin Grund stieg Dennis Grote am höchsten und traf die Latte. Es war der Startschuss der Schlussoffensive vor der Halbzeit. Da allerdings auch Plechaty nach starker Vorarbeit von Grote an Fortuna-Keeper Gorka scheiterte, ging es mit 0:0 in die Pause.

RWE macht in Durchgang zwei alles klar

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Pause und unverändert war auch das Geschehen auf dem Platz. Rot-Weiss Essen blieb am Drücker, agierte im letzten Drittel aber nicht konsequent genug. Nach dem nächsten gefährlichen Kefkir-Einwurf konnte Düsseldorf vor dem einschussbereiten Endres noch klären. Bei einer Kopfballgelegenheit von Simon Engelmann fehlte dagegen nur die Präzision seitens des Stürmers.





In der 71. Minute war der Bann dann gebrochen. Eckball für RWE. Grund flankte in die Mitte, die Gäste konnten zunächst klären, doch Grote setzte sich durch und köpfte das Leder zum 1:0 in die Maschen. Nur acht Minute später machte ausgerechnet der eingewechselte Cedric Harenbrock, der erstmals 2020/2021 überhaupt im Kader stand, alles klar. Nach einer Kopfball-Weiterleitung von Engelmann lief der 22-Jährige auf Gorka zu, blieb cool und schob zum 2:0 ein (79.). RWE ließ in der Folge nichts mehr anbrennen und fuhr am Ende verdient und souverän die nächsten drei Punkte ein.





Kommende Woche, Samstag 10. Oktober (14 Uhr), treffen die Essener auswärts auf Fortuna Köln. Fortuna Düsseldorf II empfängt gleichzeitig den SC Wiedenbrück.

So spielten sie:

Rot-Weiss Essen: Daniel Davari, Sandro Plechaty, Daniel Heber, Alexander Hahn, Kevin Grund, Dennis Grote (72. Harenbrock), Amara Condé, Marco Kehl-Gomez, Oguzhan Kefkir (83. Hildebrandt) , Joshua Endres (66. Dorow), Simon Engelmann (84. Platzek)

Fortuna Düsseldorf II: Dennis Gorka, Georgios Siadas , Tim Oberdorf, Moritz Montag, Boris Tomiak, Phil Thierri Sieben, Vincent Schaub, Timo Bornemann (73. Heric), Kevin Hagemann, Lex-Tyger Lobinger (57. Meuer), Cedric Euschen

Tore: 1:0 Grote (71.), 2:0 Harenbrock (79.)