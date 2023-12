Essen. Die A42 ist gesperrt, durch Essen winden sich Blechlawinen. Das wird auch Auswirkungen auf die Partie von Rot-Weiss Essen haben.

Am Freitag empfängt Rot-Weiss Essen den VfB Lübeck im heimischen Stadion an der Hafenstraße (19 Uhr). Und am Freitag droht der Umgebung ein riesiges Verkehrschaos. Denn seit der Nacht auf Montag ist die Autobahn 42 voll gesperrt, weil an der über 50 Jahre alten Brücke über den Rhein-Herne-Kanal am Essener Stadthafen wichtige Arbeiten anstehen. Nach Jahren voller Überquerungen von Autos und Lastwagen ist sie marode. Noch bis Samstagabend soll es deshalb Umleitungen über andere Autobahnen geben. So lange bleibt die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Bottrop-Süd und dem Autobahnkreuz Essen-Nord in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Lange Staus sind seitdem die Folge. Und so warnt Rot-Weiss Essen bereits auf seiner Homepage und in den Sozialen Medien vor den längeren Anfahrten. Denn eine der Ausweichstrecken führt unmittelbar über die „Borbecker Str.“ bzw. „Bottroper Str.“ sowie die „Hafenstraße“ bzw. den „Sulterkamp“ und anschließend die „Vogelheimer Straße“ – Wege, die für gewöhnlich von RWE-Fans genutzt werden. „In Kombination mit dem Berufsverkehr ist mit einem außergewöhnlich hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen“, schreibt RWE. Zumal sicher auch der eine oder andere Schalke-Fan am Freitag den Weg Richtung Arena zur Partie gegen Fürth antritt (18.30 Uhr) und in die Nähe kommt.

RWE erst gegen Lübeck, dann gegen Halle

Ohnehin wird ab 90 Minuten vor Anstoß die „Hafenstraße“ gesperrt. Die Anfahrt zum Stadion ist dann nur noch mit gültigem Tages- bzw. Dauerparkausweis und ausschließlich über die Kreuzung „Vogelheimer Str.“ / „Hafenstr.“ / „Sulterkamp“ möglich. Parkausweise stehen nicht im freien Verkauf.

Am vergangenen Spieltag hatte Rot-Weiss Essen in der 3. Liga eine ungewollte Zwangspause. Das geplante Auswärtsspiel bei 1860 München musste witterungsbedingt abgesagt werden. Wann die Partie nun nachgeholt wird, ist noch offen. Eine genaue Terminierung soll zeitnah erfolgen. Die gekauften Eintrittskarten behalten aber definitiv ihre Gültigkeit. So oder so: Das Fußballjahr 2023 wird RWE mit zwei Heimspielen abschließen. Am Freitagabend kommt Aufsteiger VfB Lübeck und nur vier Tage später ist der Hallesche FC zu Gast an der Hafenstraße.

